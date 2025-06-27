竹市電影院散場傳「四角獸」出沒廁所！網熱議：以為碰到鬼

竹市電影院散場，四角獸出沒，引發熱議。（記者洪美秀翻攝）

2025/06/27 12:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有網友在臉書社群「新竹大小事」貼文提到，半夜想尋求刺激別來百貨公司廁所，會嚇壞保全。網友肉搜，疑是在電影院散場後的廁所驚見有「四角獸」出沒。發文網友也提到「害我們夜班保全以為是自己碰到鬼」。此貼文一出，網友也回應「白天樓梯間、廁所的是獸、晚上的是鬼」，有的人問如何刺激？網友也歪樓提到，百貨公司電影院散場後才開始變得熱鬧。

針對臉書社群「百貨公司淪為不當性行為場所」一事，警方表示，會加強巡邏防制，以維護公共場所之秩序與風化，杜絕不當行為再次發生。同時籲民眾自律，維護社會善良風俗與公共秩序。如有發現可疑情形，請立即撥打110，共同維護安全、潔淨的公共環境。

有網友發文提到「半夜想尋求刺激別來百貨公司廁所好嗎？害我們夜班保全以為是自己碰到鬼」，網友也留言提到各種四角獸出沒的地點，像是樓梯間、逃生梯或是廁所等，並指出有如電影恐怖片般，更有的說因百貨公司廁所在整修，像是廢墟般，很有新鮮感。

網友的歪樓留言也引來熱烈討論，直呼四角獸到處出沒已見怪不怪了，很多人追求刺激，不是在戶外就是在無人注意的場所，更有的敲碗要看刺激又恐怖的影片等。

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