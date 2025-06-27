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    漁獲大盤商不爽漁船買貴了怒轟3槍 第4槍卡彈男子幸運撿回一命

    警方將行兇的蔡男帶回訊問。（資料照）

    警方將行兇的蔡男帶回訊問。（資料照）

    2025/06/27 12:43

    〔記者林嘉東／新北報導〕蔡姓漁獲大盤商昨持改造手槍，近距離槍擊新北市瑞芳區深澳漁港內某水產批發店林姓員工3槍，3槍分別打中林男的左手掌、左肩與右大腿；所幸並非身體致命部位，林獲救後告訴警方，蔡朝他連開3槍，還要開第4槍時，槍枝突然故障卡彈，他才幸運逃過一劫，在場3名員工見狀一擁而上，趁機將蔡男制伏。

    警方調查，45歲蔡姓男子是專門向基隆、瑞芳等地漁船收購漁獲的大盤商，年初託熟識的53歲林男收購1艘漁船，蔡前後拿出台幣1000萬元交給林男，林男確實也有交給蔡男1艘漁船；未料，蔡男開心到漁政單位註冊時，才知道該艘漁船竟然市場價值不到 200萬。東窗事發後，林男表示有誠意要彌補蔡男損失，但遲遲未補足800萬元缺口。

    蔡男昨下午4時許開車到林男任職水產批發店，兩人發生口角，蔡男在距離林男不到2公尺距離內掏槍朝林男連開3槍；3槍分別打中林的左手掌、左肩與右大腿，在場3名員工見狀一擁而上，將蔡男制伏；警方獲報到場，將蔡男帶回瑞芳偵查隊偵辦。

    蔡男落網後因夜間暫停偵訊，警方等蔡的律師到場陪同偵訊後，今天上午11時許才開始偵訊，釐清蔡男槍傷林男動機。林男告訴警方，當蔡男還要朝他槍擊第4槍時，槍枝突然故障卡彈，他才幸運逃過一劫，在場3名員工見狀立即一擁而上趁機制伏蔡男。全案朝依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等方向偵辦。

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