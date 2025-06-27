詐團成員到阿爾巴尼亞當話務手兼記帳 返台被抓起訴求刑4年

桃園地檢署因詐欺案件，將陳姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/06/27 12:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子被詐騙集團吸收，2021年3月起先後前往詐團位於土耳其、阿爾巴尼亞的機房，並擔任「話務手」，透過通訊軟體向被害人假稱自己是中國公安要求對方提供帳戶資料，被害人多達145人，桃園地檢署今天（27日）偵結，已因詐欺案件將陳男提起公訴，並建請法官量處陳男有期徒刑4年。

詐團分工精細，為了騙信中國民眾，先以通訊軟體發布訊息給不特定人士，引導被害人自行與詐團機房聯繫，機房內的第一層話務手會假冒公安身分通話，假稱被害人涉及洗錢或刑案，須被監管財產，之後被害人會被安排轉接第二層的話務手，由詐團成員繼續假冒公務人員與被害人核對身分後，指示被害人與第三層話務手聯繫，進行最後階段的轉帳等程序。

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陳男受訓後，2021年8月被安排在阿爾巴尼亞機房上班，每天上午8點到下午5點工作，除要擔任話務手還要兼詐團據點記帳業務，檢方調查，陳男擔任的是第三層話務手，向中國被害人要求提供銀行卡卡號、密碼、網路銀行密碼等資料，由詐團上游成員將被害人帳戶內的款項，轉帳到人頭帳戶內，再透過地下匯兌等方式，將詐騙所得轉到臺灣。

檢方追查詐團已久，陳男不知道自己被鎖定，去年2月6日晚間8點多，搭機返台後被逮，桃檢指，與陳男相關的詐騙案被害人共145人，其中既遂65人、未遂80人，已依詐欺案件將陳男提起公訴，並建請桃園地方法院法官量處陳男4年有期徒刑，以契合國民的法律情感。

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