誆稱投資黃金騙走4千萬 詐團透過彩券行刮刮樂洗錢

黃姓男子為首的詐騙集團利用投資黃金手法騙得4千多萬，再勾結彩券行購入大批刮刮樂洗錢。（記者黃佳琳翻攝）

2025/06/27 12:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕24歲黃姓男子為首的詐騙集團，透過交友網站結識想投資理財的民眾，再以投資黃金為由，誘導被害人至「BitVenus」平台操作泰達幣交易來投資黃金，約有22人被騙走4千萬元；黃男等人為了把黑錢洗白，與陳姓彩券行業者合作，向台彩公司購買大量刮刮樂賣給消費者後，順利把錢洗乾淨，刑事警察局南部打擊犯罪中心獲報追查逮捕黃、陳共15人到案，訊後依洗錢、詐欺等罪送辦。

南打指出，黃男主持的詐欺集團，教導旗下成員先透過交友網站與被害人建立信任，並以分享投資黃金成功經驗為由，遊說被害人加入「BitVenus」平台，當被害人心動想投資獲利時，詐團再以該平台規定須使用泰達幣進行交易，並派遣假幣商與被害人進行面交。

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當被害人看著投資帳戶獲利逐漸變多，想獲利了結出金時，卻遭客服要求支付各種不合理費用，才驚覺受騙，報警後已追不回損失的血汗錢。南打獲報後報請高雄地檢署指揮，去年11月和今年3月共發動兩波搜索，帶回黃姓主嫌共15人，並扣押贓款370萬元、泰達幣近36萬枚、手機、電腦及其他相關證物。

南打指出，黃男等人詐騙所得約4千萬元，他們為了把錢洗乾淨，與陳姓彩券行業者合作，由陳男捧著大筆「黑錢」向台彩公司購買大量刮刮樂後，透過彩券行賣給消費者後，把錢洗白後再交還錢詐團，目前相關金流仍待進一步調查釐清。

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