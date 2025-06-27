高雄火車站爆搶客糾紛 小黃運將阻客上車觸法又挨罰

高雄火車站站東路臨時接送區，爆發載客下車的計程車與候客計程車運將攬客糾紛。（民眾提供）

2025/06/27 12:04

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄火車站站東路的臨停接送區，昨（26）日發生2名計程車司機為載客問題發生爭吵，計程車司機彭男（32歲）載客到站後，有另組客人欲上車，卻遭後方候客的計程車司機鄔男（50歲）上前阻擋，雙方因此爆發爭執報警，客人也被嚇跑。

事實上，高雄火車站特約計程車排班區域設在車站的室內地下停車場，另交通局在站東路的臨時接送區規劃有計程車候客區，最多可供3輛計程車臨停候客，所有計程車皆有權利使用，未料卻引發載客司機與排班司機的衝突。

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據了解，彭男昨日上午９點多載客至火車站臨停接送區，客人剛下車後，隨即又有另組客人準備搭乘，引發在場等候的另名計程車駕駛鄔男不滿，鄔男上前阻擋客人搭車，當場與彭男發生爭吵，警方到場，彭男喊要向鄔男提告。

三民一分局長明所指出，鄔男蓄意阻擋客人搭車之行為，涉有觸犯刑法第304條強制罪之嫌，員警依法移請高雄地檢署偵辦；又警方到場時，彭、鄔2人均離開駕駛座，違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款「停車時間、位置、方式、車種不依規定」，可處600至1200元罰鍰，均一併開單舉發。

小黃司機彭男載客到臨停區後，另一組客人欲上車，不滿遭候客計程車阻擋。（民眾提供）

白衣計程車司機認為彭男插隊搶客，上前攔阻客人上車。（民眾提供）

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