紙雕師蔣嘉凱13刀刺死勸戴口罩超商店員 判處無期徒刑定讞

桃園紙雕師蔣嘉凱不滿疫情嚴峻時期被超商店員勸導應戴口罩，竟返家換穿風衣變裝，持刀後返回超商，一路砍殺店員共13刀致傷重不治，無期徒刑定讞。（資料照）

2025/06/27 11:40

〔記者楊國文／台北報導〕桃園紙雕師蔣嘉凱不滿疫情嚴峻時期被超商店員勸導應戴口罩，竟返家換穿風衣變裝，持刀後返回超商，一路砍殺店員共13刀致傷重不治，一審判死刑，高等法院認定蔣男案發前曾服用藥物，因藥物濫用行為時辨識能力減低，改判無期徒刑，經最高法院撤銷發回後，高等法院更一審仍判蔣無期徒刑、褫奪公權。全案上訴，最高法院判決無期徒刑定讞。

現年43歲的蔣嘉凱在2021年11月21日凌晨4時到桃園巿龜山區某超商購物，因正值防疫期間，卻未戴口罩，當時30歲的蔡姓男超商店員勸說「你的口罩呢？」、「還是戴一下」等話；蔣嘉凱心生不滿，負氣未結帳即離去。

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不久，蔣嘉凱返家戴口罩回到超商，嗆店員蔡男「這樣可以嗎？」並與蔡男發生口角，憤而將口罩脫下丟向蔡男的臉部後負氣離去。

蔣嘉凱越想越氣，立即換穿黑色風衣、黑色圓帽、黑色長褲並持刀，第3度進入超商，比手勢叫蔡男到超商門口。蔣嘉凱趁蔡男不注意之際，隨即拿出彎刀朝蔡男胸部等處砍殺多達13刀，其中，3刀刺中心臟、5刀刺傷胸部，蔡男因傷重在超商門口不支倒地。經緊急送醫搶救，蔡男仍因傷重、失血過多身亡。

蔣嘉凱到案辯稱和蔡男沒有恩怨，也無殺人動機，沒有案發時的記憶，平時有服用精神藥物，屬濫用的習慣；辯護律師稱蔣並無殺人故意，不可能因一個口罩紛爭而殺人，案發後雖稱「可惜了」，但從他後續莫名發笑等情形應是受高劑量的安眠藥物影響，精神並非處於正常狀態。

桃園地院審理認為，蔣嘉凱有預謀殺人的直接故意，且當時並無精神障礙或其他心智缺陷情形，雖符合自首要件，但當時無悔悟之心，判處死刑、褫奪公權終身。

高等法院審理認定，蔣嘉凱自2015年底起，因病長期服用鎮靜、助眠或抗焦慮藥物，但未依醫囑用藥，反而自行調整藥量並濫用，尤其案發當日，蔣陸續服用鎮靜助眠及抗焦慮劑、止痛藥等藥物後才前往超商發生此案，其犯行是藥物濫用所致，改判無期徒刑。全案上訴，最高法院撤銷發回高院更一審審理，高院更一審仍判蔣無期徒刑、褫奪公權。

最高法院認為更一審判決無誤，也無違背法令等情事，判決駁回，全案定讞。

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