對女檢摸胸道歉「奴才知錯了」博士名檢施教文性騷4人判罰俸1年

具博士學位的前彰化地檢署檢察官施教文任職時，涉嫌對女檢察官、檢事官、2名女書記官摸胸、摸臀等性騷擾得逞，懲戒法院職務法庭今判決罰施最後任職時的月俸1年。（資料照）

2025/06/27 11:14

〔記者楊國文／台北報導〕曾偵辦起訴頂新製油案的彰化地檢署前檢察官施教文，被控任職期間藉討論案件等機會，對同署女檢察官、檢察事務官、2名書記官等4名女同事性騷擾得逞，犯行達3年多，檢察官評鑑委員會、監察院調查時，施火速申請退休獲准；施雖否認犯行，但檢評會查出他在聊天時偷摸女檢察官胸部，事後傳訊稱「主子！對不起，奴才知道錯了」向女檢道歉，性騷擾犯行明確，移送懲戒法院職務法庭審理，監院亦彈劾施。職務法庭今判罰施最後任職時的月俸1年總和，約新台幣200多萬元，可上訴。

施教文是司法法官學院40期結訓，具財稅專長的法學博士，偵辦過頂新逃漏稅、混油案，及中國口罩假冒台製及環保廢棄物等案，其中偵破金額達823億元的鐃玉麟集團假發票案，國稅局補稅加罰鍰共229億元，曾是我國史上規模最大的虛開發票案，頗有戰功。

檢評會依檢舉調查指出，施教文任職彰化地檢署長達22年，平時職務表現良好，竟從2020年4月至2023年7月止，涉嫌對女檢察官等4名女同事性騷騷，除女檢外，另3名被害人都是遭到施利用權勢性騷擾得逞。

調查指出，施是在彰化地檢署內與女檢察官聊天時，以言語及近距離手指比劃方式，評論女檢的身材，並突然以手指碰觸女檢胸部，女檢感到不舒服，和施激動爭辯，事後立即向主任檢察官報告遭施性騷騷。

施被控與一名檢察事務官開會討論案件時，趁她不注意，偷摸她的臀部，還在某次開會時，趁她來不及抵抗之際，3度緊握雙手達3至5秒。

另外，施教文在訊問證人時，數度對2名女書記官觸摸胸部、手臂、環抱腰部等方式性騷，其中，1名女書記官當天上、下午都被施性騷得逞。

彰化地檢署接獲女檢察官、書記官等4名被害人申訴後，經性騷擾申訴處理調查小組調查決議性騷擾成立，移請檢評會進行個案評鑑，監察院也進行調查。檢評會調查時，施教文均否認性騷擾犯行，稱可能不小心碰觸到女檢察官等同事，否認性騷。

檢評會查出，施男事後立即曾傳訊女檢察官稱「主子！對不起，奴才知道錯了，不知道妳要用何種方式向妳道歉！」、「饒了我吧」等文字，及傳訊給女書記官稱「任意冒犯妳，深感抱歉」等文字，性騷擾事證明確。經檢評會移請法務部送交懲戒法院懲戒，監察院亦彈劾施，移送懲戒法院審理。

懲戒法院職務法庭認為，施教文身為檢察官，欠缺對女性及對職務的尊重，破壞人民對檢察官及檢察機關的信賴，違反檢察官倫理規範且情節重大，且否認犯行，惟考量施在彰檢任內職務表現良好，今判決罰最後任職時的月俸1年，約200多萬元。

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