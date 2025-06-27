男友偷拍嘿咻 她認出胸部崩潰：「打算用這毀掉我？」

蔡姓男子在摩鐵安裝針孔攝影機，偷拍自己和女友嘿咻畫面。（情境照）

2025/06/27 11:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓男子帶女友小薇（化名）到摩鐵大戰三百回合，開戰前，蔡男趁小薇去浴室洗澡時，把針孔攝影機安裝在床頭櫃，偷拍兩人嘿咻畫面；半年後，小薇提分手，蔡男截性愛圖恐嚇小薇，小薇從照片中的手指彩繪和乳頭認出是自己身體的一部分，氣得報警提告，法官依恐嚇和無故攝錄他人性影像罪各判蔡徒刑3月和7月。

判決指出，2023年12月30日，蔡男帶著小薇到左營區某摩鐵開房替兩人感情加溫，小薇進入房間後先去浴室洗澡，蔡男則偷偷在床頭櫃安裝針孔攝影機，記錄兩人愛的連結；隔年4月底，小薇和蔡男感情生變，小薇提議分手，但蔡男不同意，揚言自己手中有小薇的不雅影片，如果敢分手就要散布出去。

小薇自認自己沒和蔡男拍過性愛影片，不相信蔡男說詞，反嗆他有東西就拿出來，蔡男火大，從偷拍的影片中截取兩張照片傳給小薇，小薇從照片中的手指彩繪和乳頭形狀，認出是自己身體的一部分，才驚覺自己被蔡男偷拍，氣得報警提告。

高雄地方法院審理時，蔡男否認偷拍，辦稱是從A片截圖嚇小薇，但法官勘驗兩人對話紀錄，發現蔡男曾傳送：「你不是都在浴缸泡澡嗎」、「我是不是都比你先起來」、「有三次，我是裝照床鋪的位置，就這三次而已」、「我跟你講實在話，你都認為我在騙你」等訊息，小薇也回罵他：「你到底憑什麼偷拍我們做愛的影片？這涉及到隱私權你懂嗎？」、「你真的好變態，打算用這個來毀掉我嗎？」

由於相關事證明確，加上小薇也說照片中的身體特徵和她相符，因此法官不採信蔡男說詞，恐嚇罪部分判他徒刑3月，得易科罰金，無故攝錄他人性影像罪則判刑7月，可上訴。

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