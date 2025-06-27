從日本進口1421盒感冒藥來台 代購業者犯禁藥罪判刑6月

日本這款感冒藥被衛福部列為管制藥品，未經許可不得輸入台灣。（翻benza官網攝）

2025/06/27 10:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕武姓男子透過日本代購業者進口感冒藥與巧克力來台，海關查驗時發現「ベンザ鼻炎薬α」屬管制藥品，當場查扣1421盒感冒藥並通知武男說明，但武男辯稱自己只有訂巧克力沒有訂感冒藥，被日本人拿出單據和對話紀錄打臉，法官依輸入禁藥罪判武男徒刑6月。

判決指出，2023年2月28日，武姓男子從日本訂購的商品運抵台灣後，海關人員查驗時，發現整批貨除了114盒白色杏仁巧克力外，還有1421盒「ベンザ鼻炎薬α」，海關人員函詢衛福部後，確認這批感冒藥是管制藥品，進口須衛福部查驗登記核准才得以輸入，因此將這批藥物扣下，並通知訂購的武姓男子說明。

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武男到案後否認犯行，辯稱他是花了210萬日圓向日本人「阿芳」訂購7-11的餅乾、小倉山莊的餅乾、巧克力這些日本比較熱銷的零食，他不知這批貨是誰訂的，也不承認自己有向日本進口感冒藥。

高雄地方法院審理時，法官發現，武男訂購的這批商品，原本是要先送往日本業者在台灣租賃的倉庫，再從倉庫發貨給武男，經通知倉庫工作人員作證，工作人員拿出日本老闆提供的訂貨水單，證明這批商是就武男所訂購，且武男還有傳訊問日本業者「貨到台灣了嗎？」因此法官不採信武男說詞，依輸入禁藥罪判他徒刑6月，可上訴。

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