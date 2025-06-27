砂石車違停路邊10分鐘 宜蘭騎士撞後車斗爆頭亡

砂石車違規停放路邊，造成騎士自後方撞上當場死亡。（民眾提供）

2025/06/27 10:02

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮昨晚發生1起死亡車禍，56歲張姓男子駕駛砂石車違停在環鎮東路二段北上路邊約10分鐘，因大半車身占用車道，導致後方61歲邱男騎機車撞上，連人帶車卡進後車斗，當場爆頭慘死，警方訊後將依過失致死罪偵辦。

警方26日晚間7點49分獲報，頭城鎮環鎮東路二段與朝陽路口發生交通事故，到場了解邱男騎乘機車，沿環鎮東路二段北上外側車道直行，撞上前方違規停於路旁的砂石車，因撞擊力道猛烈，邱男當場無生命跡象，經送醫搶救仍不治。

請繼續往下閱讀...

張男向警方稱是為了講電話才臨停路邊，據監視器畫面顯示，張男約7點32分將車停放後，約不到10分鐘，邱男在41分時騎車撞進後車斗，現場滿地機車碎片、龍頭扭曲變形。經警方實施酒測，張男無酒精反應，詳細肇事原因尚待後續釐清。

礁溪警分局呼籲，駕駛行車時應注意車前動態保持適當車距，另臨時停放車輛，切勿違規占用車道，避免發生交通事故。

騎士撞進砂石車後車斗，當場爆頭慘死。（民眾提供）

機車毀損嚴重。（民眾提供）

邱男撞上砂石車後車斗瞬間。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法