誤寄4年前超速罰單162件 宜蘭警方致歉主動行文撤單

宜蘭警方致歉，表示將主動撤單。（記者王峻祺攝）

2025/06/27 09:52

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕有民眾在網路社群發文，指出收到宜蘭縣政府警察局寄來的違規超速罰單，仔細一看竟是2021年的違規紀錄，貼文一出立刻調出不少苦主。宜蘭警方今天致歉，表示因承辦不慎將移動式測速照相資料重複入案，才會導致舉發人收到4年前罰單，已主動行文監理機關撤單，經查共計162件，將發書函通知無須繳納。

有民眾26日接到宜縣警局寄來的超速罰單，但疑惑今年沒到宜蘭怎麼會有違規紀錄？仔細一看車牌、車子都是他本人，唯獨上面的騎士不是而趕緊報案，後來發現違規日期是2021年，前車主也出面解釋，當時罰單確實已繳納。

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無獨有偶，又有民眾接續留言自己也是苦主，收到一模一樣的過往罰單，測速拍照地點均為宜蘭市191線8.12公里北向車道，違規日期是2021年6月7日。宜蘭警方發現有誤後，第一時間通知監理單位撤單，宜蘭監理站今早也陸續致電給舉發人致歉，並表明已撤銷無須繳納。

宜蘭警分局今天對外說明，表示經過調查是業務單位疏失，不慎將2021年移動式測速照相資料重複入案，6月24日將該批162件舉發單列印寄出，發現誤植後，立即主動行文相關監理機關撤單。

宜蘭警分局強調，已製發書函各別通知受舉發人無須繳納，並在此致上最深的歉意，將依規定追究承辦人員行政責任，並檢討製單、審核機制，杜絕避免類似情形再發生。

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