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    職業軍人追求女兵被拒 假冒街頭藝人騙到27張裸照

    黃姓職業軍人追求同袍小雅未果，竟兩度假冒他人，騙得小雅自拍裸照27張，法院判刑2年。（示意圖）

    黃姓職業軍人追求同袍小雅未果，竟兩度假冒他人，騙得小雅自拍裸照27張，法院判刑2年。（示意圖）

    2025/06/27 09:44

    〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓職業軍人追求女兵同袍小雅未果，他得知小雅喜歡街頭藝人阿牧，竟於去年3至4月，兩度假冒阿牧之名，透過LINE慫恿小雅拍攝裸照給他，小雅向阿牧查證始知受騙，憲兵搜索黃男住處查獲27張裸照性影像，台中地院法官考量黃男坦承犯行且有悔意，依「無故重製以違反本人意願方法使其本人攝錄所得性影像罪」判刑2年，可上訴。

    判決書指出，黃男案發時是職業軍人（現已退伍），與小雅（化名）為同事，黃男去年（2024年）知悉小雅對街頭藝人阿牧有好感，竟向小雅佯稱，他的友人是阿牧的好友，可取得阿牧LINE帳號，黃男再創設LINE帳號，假冒阿牧於去年3月1日將小雅加為好友，要求小雅自行拍攝裸露胸部及下體性影像（照片）回傳給他。

    去年4月13日，黃男故計重施，再度盜用阿牧照片，假冒阿牧設置另一個LINE帳號，並將小雅加為好友，要求自行拍攝裸露胸部及下體性影像回傳，小雅於去年4月底發現異狀，向阿牧查證後始知受騙，憲兵隊去年10月搜索黃男住處，查獲27張裸照等性影像。

    台中地院法官審理時認為，黃男追求小雅不成，竟以冒充他人方式，對小雅施用詐術，以獲取性影像並重製於記憶卡保存，侵害小雅之性隱私，導致被害人難堪與恐懼等身心創傷，欠缺對他人隱私權核心領域的尊重，但考量黃男手段並非強暴、脅迫、恐嚇，無任何前科，犯後始終坦承犯行，深所悔悟，並多次表達欲和解之意，但仍未獲得小雅原諒，依「無故重製以違反本人意願方法使其本人攝錄所得性影像罪」共2罪，各處有期徒刑1年5月，應執行有期徒刑2年，可上訴。

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