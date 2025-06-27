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    懷孕員工被迫離職 澎湖地方法院首見判決僱傭關係存在

    澎湖地方法院首度判決女性懷孕員工遭非法解僱，象徵澎湖性平判決建立新里程碑。（記者劉禹慶攝）

    澎湖地方法院首度判決女性懷孕員工遭非法解僱，象徵澎湖性平判決建立新里程碑。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/27 09:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年爆發食安事件的海口峰公司，現已更名為「峰璽公司」，遭懷孕鐘姓女員工控告非法解僱，經澎湖地方法院判決解僱不合法，僱傭關係存在，成為澎湖職場性平里程碑判決，海口峰的會計，也被判妨害秘密有罪2個月有期徒刑。

    去年4月海口峰水產公司，在鐘姓女員工懷孕時羅織理由將她解僱，案經鐘女提起僱傭關係存在之訴，並委任前澎湖縣政府社會處長桂祥晟擔任律師。桂祥晟表示，澎湖地方法院判決違法解僱懷孕女員工，是澎湖首見的判決，創下了職場性別平等的里程碑，保障了懷孕女職工的工作權，很具意義。

    判決書指出，確認原告與被告峰璽興業有限公司間僱傭關係存在。被告峰璽興業有限公司應自民國2024年4月5日起至原告復職日止，按月於次月5日給付原告新台幣35155元，及自各期應給付之日之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

    被告峰璽興業有限公司應自民國2024年5月1日起至原告復職日止，按月提繳新台幣2178元至勞動部勞工保險局設立之原告勞工退休金個人專戶。訴訟費用由被告峰璽興業有限公司負擔五分之三，餘由原告負擔。

    去年8月澎湖縣就業歧視評議委員會審議決定，海口峰水產公司此舉違反性別平等工作法第11條第1項「雇主對受僱者之退休、資遣、離職及解僱，不得因性別或性傾向而有差別待遇。」的規定。依同法第38-1條的罰則，可處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。

    海口峰公司已改名為峰璽公司，遭懷孕女員工控告非法解僱。（記者劉禹慶攝）

    海口峰公司已改名為峰璽公司，遭懷孕女員工控告非法解僱。（記者劉禹慶攝）

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