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    母女騎車遊澎湖自撞橋墩 女兒眼球破裂連夜後送台中

    母女遊客機車雙載自撞橋墩車禍，女兒眼球破裂禍，連夜後送台中榮總搶救。（凌天航空提供）

    母女遊客機車雙載自撞橋墩車禍，女兒眼球破裂禍，連夜後送台中榮總搶救。（凌天航空提供）

    2025/06/27 08:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖傳出一對來自台中的母女騎車雙載，在西嶼自撞橋墩，2人皆受到重傷，由消防局救護車緊急送往三總澎湖分院進行搶救，經院方檢查後申請直升機空中醫療後送，先將眼球破裂的女兒連夜後送台中榮總，希望能保住視力。

    澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空表示，今（27）日零時許接獲衛福部空審中心下令，三總澎湖分院有一名年約38歲女性病患，因騎車自撞造成眼球破裂，需緊急送往台中榮總手術，凌天航空在零時38分澎湖機場起飛、凌晨1時16分台中機場落地，由地面救護車接駁病患至醫院。

    根據了解騎車的母女都受到重傷，母親因蜘蛛網膜下腔出血，仍在三總澎湖分院住院觀察，後續會視病況考量是否申請空中醫療後送，女兒因眼窩骨、眼球破裂等原因，考量地方醫療量能及觀光客非澎湖籍，先將病情較重的女兒，向衛福部空審中心申請凌天航空直升機送往台中榮總進行搶救。

    凌天航空直升機轉診服務中心主任陳萬昇表示，駐地醫療直升機是當年中央給予各離島的福利政策，是為了拉近離島與台灣本島的醫療資源，所以非澎湖籍的病患，在澎湖至台中的航程，需向澎湖縣政府繳納非縣民的自付額8095元，同時也呼籲遊客外出遊玩務必注意行車安全，尤其是部分離島地區，經常出現遊客未戴安全帽的現象，在意外事故發生時，容易造成腦部損傷的傷勢。

    非澎湖籍民眾，搭乘後送醫療直升機需部分負擔運費。（凌天航空提供）

    非澎湖籍民眾，搭乘後送醫療直升機需部分負擔運費。（凌天航空提供）

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