永昕生醫內線交易案 母公司晟德榮譽總裁林榮錦100萬交保

晟德榮譽總裁林榮錦。（資料照）

2025/06/27 08:13

〔記者王定傳／台北報導〕上櫃公司晟德大藥廠（4123）子公司永昕生醫在2020年間發重訊指，將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約，以總價金1650萬美元（約新台幣5億元）轉讓相關技術；晟德時任董事長林榮錦（現為晟德榮譽總裁）與其親友、永昕時任總經理陳佩君（現為董事長）等多派人馬，涉於禁止交易期間買賣股票，林榮錦一派虧損數萬元，其他多人擬制性獲利數萬至數十萬元不等。

前衛生署副署長張鴻仁涉案 50萬元交保

台北地檢署昨指揮調查局台北市調處兵分23路搜索，約談林、陳等26人，訊後依違反證券交易法諭令林及陳佩君100萬元交保，林的事業夥伴、前衛生署副署長張鴻仁也涉案50萬元交保。

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晟德大藥廠昨表示，此次調查與晟德公司無涉，對公司業務與財務亦不造成影響。

檢方今晨訊後諭令林的妻子歐麗珠、兒子林宏軒、女兒林佳陵各50萬元，永昕開發部副總經理蘇韋文50萬元交保；林榮錦的部屬劉意如與其丈夫許哲豪，各10萬元交保。晟德子公司順天醫藥幹部班韜7萬元交保、林宜萱5萬元交保。

2020年4月29日，永昕發布重訊指「永昕宣佈即將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約，以總價金1650萬美元（約新台幣5億元）轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗；永昕除已收取的議約金200萬美元外，該公司將於合約簽訂後依約支付300萬美元的簽約金；此外，永昕後續分階段完成資產轉讓、取得相對應款項，並依會計準則逐期認列營收」。

檢調獲報，林榮錦與其親友、陳佩君等多人，涉在重訊發布前後、禁止交易期間買賣股票，其中，林榮錦一派虧損約數萬元，其你人擬制性獲利數萬至數十萬元不等。

檢察官王貞元今指揮台北處搜索林男等26人住居所及永昕公司等共23處所，並通知林男及其妻子，以及現已是永昕董事長的陳女等26人到案，全案朝內線交易罪嫌偵辦。

晟德林榮錦有「生技之神」之稱，在任職台灣東洋董事長期間曾被控掏空公司資產而被起訴，一審被判刑10年，二審改判無罪，最高法院2021年間撤銷原判決發回高等法院更審中；另於2019年及2021年涉入晟德內線交易案擬制性獲利約251萬餘元，台北地檢署依違反證券交易法起訴林等人，現由法院審理中。

前衛生署副署長張鴻仁也涉案50萬元交保。（資料照）

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