謊稱可賣周杰倫演唱會門票 男騙倒10人得手51萬

周杰倫演唱會再傳門票假售詐騙案。（杰威爾提供）

2025/06/27 07:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新北市孫姓男子明知自己沒有周杰倫的演唱會門票，竟透過IG對外謊稱自己手中還有票，以致10人看見訊息後受騙紛紛搶買，孫男藉此騙得超過50萬元，其中一人就被騙28萬元，新竹地院依詐欺罪將他判刑。

法官調查，孫男明知自己並無知名歌星周杰倫演唱會（演唱會日期：民國113年12月5日至8日）門票，且無履約出票之真意及能力，竟於去年9月初，以其需收受母親匯款而無帳戶可以使用等理由，向不知情友人借用銀行帳戶後，再於去年10月中旬至11月間，在新北市利用IG以暱稱「nzrviiq」帳號，於限時動態上張貼「周杰倫演唱會門票5880/9500、6880/13500 私訊：張數/日期/票價」、「周杰倫演唱會門票 最後兩波—12/5-8都有 5880/0000 00000/15000 有興趣的私訊後台詢問」之不實訊息，還找不知情網友協助轉發。

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孫男再以通訊軟體LINE暱稱「Mio」作為對外聯繫工具，致民眾於網路瀏覽此不實訊息後，欲購買演唱會門票，紛紛被騙轉帳。

法官調查，孫男利用IG對外散布販售演唱會門票虛假訊息，貪圖一己私利而犯詐欺取財罪，被害人數高達10人，被害總金額高達51萬3千元，侵害被害人財產及危害社會秩序甚深。

法官審酌被告正值青年，不思以正當途徑賺取錢財，竟為貪圖不法利益，利用網際網路詐欺取財及洗錢犯行，損害財產交易安全及社會經濟秩序，實有不該，惟審酌被告犯後尚知坦認犯行，且已於審理時已賠償被害人完畢，並自動繳回部分犯罪所得，最後依詐欺罪判刑2年，併科罰金20萬元，緩刑5年，並需提供240小時義務勞務。

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