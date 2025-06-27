怨前妻不借錢 恐怖前夫放火燒她男友車

怨前妻不借錢，恐怖前夫放火燒她男友車被判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/27 07:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹劉姓男子不滿前妻不借錢給他，竟買汽油將前妻男友的車子放火燒掉，還波及一旁無辜停放的機車，新竹地檢署將他起訴時認為他影響公共安全甚鉅，從重具體求刑2年半，新竹地院審理後判刑1年9月。

法官調查，35歲劉男對前妻不願借錢而心生不滿，2月12日晚間11點多騎機車到前妻的吳姓男友位於新竹縣住處外察看，旋即離開到竹北市以保特瓶購買汽油18元後，再騎返吳男住處外，丟擲隨地拾起的磚頭2塊及石頭1塊，將吳家的招牌毀損不堪使用。

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4月14日凌晨2點多劉男帶著汽油，騎機車到吳男經營的寵物店附近，見登記在吳男名下的小客車停放在路邊後，即潑灑汽油點燃而燒燬，另有一旁陳男的機車遭波及不堪使用。

檢方起訴時建請法院審酌被告因細故而放火，影響公共安全甚鉅，應從重量處有期徒刑2年6月，以資警戒。

法官審酌劉男僅因細故，不思以理性方法解決，率爾毀損他人物品，侵害他人財產權；又以燒燬他人汽車方式發洩情緒，對告訴人之財產、社會公共安全造成損害，且迄未賠償告訴人所受損害或達成民事和解，實屬不該。

最後法官將劉男依犯毀損他人物品罪處有期徒刑3月，放火燒燬他人汽車致生公共危險罪處有期徒刑1年6月。

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