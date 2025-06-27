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    這台「中華電信公務車」是假的！ 兄弟檔裝技工行竊33棟大樓

    謝姓兄弟將廂型車烤漆成黃色、仿冒中華電信外觀，佯裝工程人員潛入大樓行竊，警方查扣作案車輛與電纜等證物。（記者王捷攝）

    謝姓兄弟將廂型車烤漆成黃色、仿冒中華電信外觀，佯裝工程人員潛入大樓行竊，警方查扣作案車輛與電纜等證物。（記者王捷攝）

    2025/06/27 00:06

    〔記者王捷／台南報導〕台南一對謝姓兄弟佯裝中華電信人員，連車子都改裝成電信公司公務車外觀，騙過管理員潛入各地大樓地下室竊取避雷針電纜線，至少33棟大樓受害，許多大樓直到雷雨期間才發現，兄弟倆被羈押獲准，警方正擴大清查，警五分局認為，這種竊盜模式容易複製，呼籲大樓應該注意。

    警方指出，傳統的電線竊盜，嫌犯大多趁著夜色，勘查過許多次地形，趁著深夜行動，因為大白天隨身攜帶破壞工具進入工地、大樓，通常會引起注意，但謝姓兄弟得手這麼多件，是因為他們大大方方、帶著工具走進大樓，還有管理員替他們開門，目前掌握他們犯下33件，但警方懷疑可能有更多大樓受害。

    據了解，50多歲的謝姓兄弟，大哥跟家裡關係不好、小弟會吸毒，兩人找不到適合的工作，由於大哥曾在中華電信擔任臨時工，因此熟悉檢查電信線纜的工作，不會有管委會與管理員陪同，因此與胞弟策畫，偷走中華電信的工作服，假扮工程人員，並把自己的廂型車重新烤漆成黃色，偽裝成中華電信員工犯案。

    許多大樓在雷雨時才發現避雷針失效，一檢查才發現電纜遭竊，而且監視器已經被覆蓋。警五分局獲報後，透過少數保留的監視器畫面還有其他證據連結，終於把33件竊案串在一起，24日北上逮人，並起出作案所用工作服、工具及多條電纜線，現場還查扣毒品安非他命。

    對於如何銷售贓物，警方目前正在追查；檢方在25日依加重竊盜罪聲押獲准，由於謝姓兄弟的犯案手法具高度複製性，警方呼籲大樓先檢查避雷針電纜是否安全，另外也要提高安全防範機制，避免成為行竊目標。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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