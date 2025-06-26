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    15檢察官破解詐騙 法務部「防詐手冊」第二輯發表

    行政院政務委員林明昕（圖右）與法務部長鄭銘謙（左）共同發表防詐手冊第二輯。（法務部提供）

    行政院政務委員林明昕（圖右）與法務部長鄭銘謙（左）共同發表防詐手冊第二輯。（法務部提供）

    2025/06/26 22:28

    〔記者王定傳／台北報導〕為遏止詐欺犯罪，法務部2022年出版首本防詐手冊，今年再度集結15位檢察官，推出「這次不會再被騙了吧！」第二輯，希望藉此書將真實案例轉化為生活故事，並融入「打詐新四法」重點，成為民眾理解新法與建立防詐意識的橋樑；法務部長鄭銘謙說，希望這本防詐手冊，能成為全民隨身的防詐工具書。

    法務部今天舉行新書發表會，除行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、法務部次長黃世杰、徐錫祥、黃謀信、高檢署檢察長張斗輝等人出席外，銀行公會秘書長王聰明、中信銀行董事長陳佳文、中信金控法遵長金延華、中信育樂董事長陳國恩、國泰金控副總經理朱政龍及李玉梅、中華郵政法遵長林政德、台新金控副總經理林哲立等多位金融代表都與會支持。

    林明昕致詞說，詐欺犯罪是當前民眾最關切的社會議題之一，政府責無旁貸，全力整合各部會資源，打擊詐欺犯罪。他強調，打詐是一場需要政府及全民持續投入的長期戰役，唯有將防詐意識內化為生活習慣，方能建立堅韌的社會防線。

    鄭銘謙則指出，法務部身為懲詐主責機關，自去年5月新政府上任至今年4月，已偵破2923件詐欺集團案件，查獲25622名嫌犯，查扣高達242.23億元的不法所得，並協助被害人調（和）解20.47億元的賠償金。

    鄭銘謙強調，雖已有初步成果，但面對詐騙手法持續翻新，打詐的腳步不能停歇，將持續以最高的行動力，全力以赴，絕不鬆懈，希望這本防詐手冊，能成為全民隨身的防詐工具書，不只是「看得懂」，還要「學得會」、「記得住」。

    參與撰寫的主任檢察官羅韋淵、林彥均現場分享心得。羅韋淵說，詐騙的手法日趨複雜，投資詐欺、加密貨幣詐騙案件尤其猖獗，除了希望社會能多一點良善，民眾的警覺性也須與時俱進。林彥均則結合法律專業與家長的雙重視角，呼籲共同守護下一代，期盼透過貼近青少年生活的故事，協助年輕世代及早認識詐騙手法、強化法治觀念。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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