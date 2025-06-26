6/26威力彩頭獎1注獨得！ 17.38億獎落台中 今彩539開2注

26日開獎的第114000151期威力彩頭獎開出1注，獎落台中。（本報合成）

2025/06/26 22:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕26日開獎的第114000151期威力彩頭獎1注獨得，由台中市西區民生路511號1樓的「期期發彩券行」開出，第114000055期今彩539頭獎開出2注，由新北市淡水區北新路37號的「富貴百分百彩券行」及屏東縣萬巒鄉萬和村中正路54號的「鈺來富彩券行」開出。

第114000051期威力彩中獎號碼為「第一區：01、07、15、23、26、38。第二區：04」，頭獎開出1注，可得17.38億元；貳獎開出10注，每注可得214萬元；參獎共57注中獎，每注可得15萬元；肆獎共444注中獎，每注可得2萬元；伍獎共2049注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬4767注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬7208注中獎，每注可得400元；捌獎共14萬6278注中獎，每注可得200元；玖獎共18萬9353注中獎，每注可得100元；普獎共32萬6759注中獎，每注可得100元。

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第114000155期今彩539中獎號碼為「01、06、13、24、29」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共243注中獎，每注可得2萬元；參獎共7995注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2568注中獎，每注可得50元。

第114000155期39樂合彩中獎號碼為「01、06、13、24、29」。四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共384注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬0911注中獎，每注可得1500元。

第114000155期3星彩中獎號碼為「656」。壹獎共68注中獎，每注可得5000元。

第114000155期4星彩中獎號碼為「3044」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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