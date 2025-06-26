為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    6/26威力彩頭獎1注獨得！ 17.38億獎落台中 今彩539開2注

    26日開獎的第114000151期威力彩頭獎開出1注，獎落台中。（本報合成）

    26日開獎的第114000151期威力彩頭獎開出1注，獎落台中。（本報合成）

    2025/06/26 22:14

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕26日開獎的第114000151期威力彩頭獎1注獨得，由台中市西區民生路511號1樓的「期期發彩券行」開出，第114000055期今彩539頭獎開出2注，由新北市淡水區北新路37號的「富貴百分百彩券行」及屏東縣萬巒鄉萬和村中正路54號的「鈺來富彩券行」開出。

    第114000051期威力彩中獎號碼為「第一區：01、07、15、23、26、38。第二區：04」，頭獎開出1注，可得17.38億元；貳獎開出10注，每注可得214萬元；參獎共57注中獎，每注可得15萬元；肆獎共444注中獎，每注可得2萬元；伍獎共2049注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬4767注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬7208注中獎，每注可得400元；捌獎共14萬6278注中獎，每注可得200元；玖獎共18萬9353注中獎，每注可得100元；普獎共32萬6759注中獎，每注可得100元。

    第114000155期今彩539中獎號碼為「01、06、13、24、29」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共243注中獎，每注可得2萬元；參獎共7995注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2568注中獎，每注可得50元。

    第114000155期39樂合彩中獎號碼為「01、06、13、24、29」。四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共384注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬0911注中獎，每注可得1500元。

    第114000155期3星彩中獎號碼為「656」。壹獎共68注中獎，每注可得5000元。

    第114000155期4星彩中獎號碼為「3044」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播