月嫂竟虐嬰「巴臉、胸部壓頭」 屏東縣府開罰提告永久除名

屏東縣政府公布月嫂不當照顧嬰兒調查結果。（記者羅欣貞攝）

2025/06/26 21:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕網傳屏東到宅月嫂不當照顧嬰兒，屏東縣政府調查發現，該名月嫂已多次出現不當行為，除了拍打嬰兒臉部、使嬰兒滑落腳上外，還有強壓奶嘴、及以胸部擠壓嬰兒頭部致脹紅等離譜行為，已違反兒少法規定，縣府今（26）日公布處置作為，對該名月嫂開罰6萬元並提起告訴，且永久除名，絕不寬貸。

屏東縣政府社會處說，6月20日Threads社群平台揭露月嫂不當照顧嬰兒事件，社會處立即啟動行政調查，釐清事實並同步展開對案家的關懷與支持。經社工實地訪視、調閱完整影片後確認，該名月嫂於到宅服務期間多次出現不當行為，除拍打嬰兒臉部外、還有使嬰兒滑落腳上，以及強壓奶嘴、並以胸部擠壓嬰兒頭部致嬰兒頭部脹紅等行為，已經嚴重違反專業照顧倫理與基本安全原則。

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社會處指出，相關不當行為非單次發生，而是在6月19日至20日服務期間反覆出現，已對兒童身心健康造成實質危害，違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條。縣府依法裁罰新台幣6萬元。由於行為性質重大，縣府也對該名月嫂提起獨立告訴，正式啟動法律程序追究其刑事責任。

為維護母嬰照顧安全，社會處也已將該名月嫂自屏東縣媒合平台永久除名，也責成承接單位啟動全平台案件的服務檢視與即時訪視，確保所有服務品質與安全防線均落實到位。

屏東縣府強調，為防杜類似案件，社會處將於近期召開制度檢討會議，全面檢視現行平台機制，並研議強化到宅月嫂專業教育、服務過程查核等措施，以提升制度韌性與專業可信度。

屏東縣政府重申，兒童的安全與身心福祉不容妥協，保護兒少始終是縣府一貫立場。對任何違反兒少法規定的行為，縣府絕不寬貸，並將持續強化制度與監督機制，確保家戶安心、服務專業。

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