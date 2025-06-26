集合遲到就打少年屁股 台南「慶記幫」內規害慘老大

台南「慶記幫」吸收少年組織幫派，集合遲到就被球棒打屁股。示意圖。（資料照）

2025/06/26 22:05

〔記者王捷／台南報導〕台南「慶記幫」組織吸收少年，台南檢警蒐證完備，除了每名成員須稱首腦周偉中為「大仔」，連集合遲要被打屁股的過程都被蒐證，雖然組織幹部稱是鬧著玩，但台南地院認定是組織犯罪，首謀周男涉強制與簽賭，合併執行徒刑5年。

周偉中在2019年時在台南市開設「慶記檳榔店」為據點，陸續吸收多名未成年人士進入幫派，與另外四名男子等人組成具結構性、持續性的暴力組織，少年成員要稱周男為「大仔」，接受召集集合、開會，若遲到或辦事失誤，便由幹部以球棒打屁股作為懲罰，內部層級分明，具備幫派性質。

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法院調查發現，該組織多次發動暴力事件，包括2019年8月，周男與其他少年將一名男子雙手銬住並以棍棒毆打；2020年11月，周男再聯合幹部、少年帶某人往鐵皮屋毆打，造成其多處受傷。這些行為被認定為成年人故意對少年犯強制罪。

被告周男辯稱，自己僅在檳榔攤泡茶待客，與他人為朋友關係，無上下從屬或組織架構，毆打他人屬偶發事件，並無發起或主持犯罪組織。

而幹部也辯稱，打屁股是鬧著玩，但法院認為，多名證人指稱周男為「老大」或「大仔」，組織成員須集合、開會、接受處罰，且周男多次指示少年參與拘禁、毆打、助勢，微信群組中亦有其下達指令紀錄，顯示具發起與指揮地位，辯詞與事證不符，難以採信。

另周男還與其他幹部經營網路簽賭網站，賭博項目包括讓分與比大小，由林男於社群媒體招募賭客，每下注1萬元抽成80元，累積獲利2萬元未扣案，法院判處林男3月徒刑，得易科罰金，並命追徵犯罪所得。

法官審酌周男身為首謀，除發起組織犯罪，並招募未成年、操控群組指揮砸店、尋仇與暴力行動，行為影響社會秩序，合併執行5年徒刑；其四名幹部分別判處2年與1年6月，全案可上訴。

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