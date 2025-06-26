中壢派出所入新厝！ 桃園第1個社宅共構警所開張

桃園市長張善政（中）、桃園市警察局長吳坤旭（右6）、中壢警分局長林鼎泰（左6）出席中壢派出所啟用典禮。（記者李容萍攝）

2025/06/26 21:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局中壢派出所入新厝了！原本設在中壢區延平路中壢警分局1樓的中壢派出所辦公廳舍不夠，市府在距離300公尺的中興巷公辦都更社宅，歷經3年半規劃興建，完成全市第一個與社宅共構派出所，今（26）日下午辦理啟用典禮，桃園市長張善政感謝即將於7月中旬退休的桃園市警察局長吳坤旭，任內打造桃園治安多項6都第一的好成績，也恭喜桃園市治安與交通最具挑戰的中壢派出所有新家。

中壢警分局長林鼎泰表示，中壢派出所轄內共10個里、居民約2萬6千人，轄區涵蓋中壢市中心精華的商業地帶、治安、交通繁雜，中壢派出所新廳舍設於中壢國小旁的中興巷社會住宅1至3樓，總面積約489坪，與社會住宅共構，更採納無障礙設計、性別友善廁所，增設汽、機車停車格，打造出親民、便捷的洽公環境。

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張善政提到，中壢派出所是本市首座與社會住宅共構的派出所，原址為中壢分局員警宿舍，經都市更新後嶄新落成。新廳舍空間寬敞、設施完善，除更安全、舒適的辦公環境，有助提升辦案效率與治安成效，強化桃園治安後盾，亦設有完善的休憩空間，讓員警在工作之餘能充分充電，持續為民服務、守護市民安全。

包括歷任規劃中壢派出所新廳舍的前中壢警分局長蕭欽杰、唐嘉仁均回娘家，市議員葉明月、劉曾玉春、彭俊豪、魏筠、中壢區長李日強、桃園民防總隊民防大隊長高世嘉及桃園交通義勇大隊長黃廖全、中壢仁海宮董事長王介禧等人均一同出席。

桃園市長張善政（中）、桃園市警察局長吳坤旭（右6）、中壢警分局長林鼎泰（左6）出席中壢派出所啟用典禮。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）參觀中壢派出所嶄新辦公廳舍。（記者李容萍攝）（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）參觀中壢派出所嶄新辦公廳舍。（記者李容萍攝）

中壢派出所規劃健身房，方便員警訓練體能。（記者李容萍攝）

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