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    合力約束病患鬧出人命 2精神專科醫院生活輔導員被判無罪理由曝

    精神專科醫院生活輔導員鍾男及黎男合力約束病患鬧出人命，檢方依過失致死罪起訴，法官判無罪。示意圖。（資料照）

    精神專科醫院生活輔導員鍾男及黎男合力約束病患鬧出人命，檢方依過失致死罪起訴，法官判無罪。示意圖。（資料照）

    2025/06/26 20:48

    〔記者李立法／屏東報導〕擔任精神專科醫院生活輔導員的鍾男與黎男，合力約束患有思覺失調症的劉姓病患，劉男卻陷入昏迷，送醫後不治，死者家屬認為鍾、黎2人過度對劉男頭部及臉部施壓所致，檢方偵辦後，依過失致人於死罪嫌起訴鍾男與黎男，屏東地院檢視衛生福利部醫事審議委員會鑑定報告及相關事證後，認為鍾男與黎男並無違反醫療常規的行為，判2人無罪，可上訴。

    劉姓病患在精神醫院一樓大廳中走動，情緒激動不聽護理人員勸阻返回病房，在醫師指示下，鍾、黎2人合力將劉男帶入保護室執行身體約束，劉男患有肝硬化及脂肪肝而有凝血障礙，激烈抗拒後陷入昏迷，送醫救治仍回天乏術；檢方認為鍾男及黎男在約束過程中，有不當施力及重壓情形，造成劉男頭部外傷及硬膜下出血等傷害，涉犯過失致人於死罪嫌，應提起公訴。

    鍾男及黎男2人喊冤說，壓制劉男頭部是為了避免劉男噴口水及咬人，他們沒有大力壓制，完全依照精神科約束病人法技術手冊的約束作業規定執行。

    屏東地院合議庭檢視該精神醫院內監視器影像、衛生福利部醫事審議委員會鑑定報告等相關事證後，認為鍾、黎2人未有不當壓制病患的情形，檢方所提事無法讓法官形成有罪心證，應予鍾、黎2人無罪諭知。

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