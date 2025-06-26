國民黨金門議員許玉昭涉貪 500萬交保、限制出境8個月

金門地方法院今天裁定許玉昭500萬元交保，限制住居於住處，並限制出境、出海8個月。（資料照）

2025/06/26 20:12

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨金門縣議員許玉昭涉詐領助理補助費，被依違反貪污治罪條例等罪嫌提起公訴羈押，金門地方法院今天裁定許玉昭500萬元交保，限制住居於住處，並限制出境、出海8個月，接受電子腳環及居家讀取器的科技設備監控8個月。

許玉昭因違反貪污治罪條例、刑法第214條、洗錢防制法，經金門地檢署提起公訴，金門地方法院6月18日訊問後，以許玉昭犯罪嫌疑重大，且為法定最輕本刑5年以上的重罪，因重罪常伴隨逃亡的高度可能，許又身處金門特殊地域，並具民意代表身分，有相當理由認為被告有逃亡可能，予以羈押在案。

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金門地方法院指出，雖許玉昭被羈押原因仍在，但許坦認犯行，並繳交犯罪所得，6月26日訊問時，許及律師等均同意具保並接受科技設備監控，且遠離機場及海岸線；法院綜合考量相關意見及許所涉案情節、身分、地位、資力、羈押期間等情形，認為許玉昭如能提出保證金，並接受科技設備監控相關防逃措施，作為羈押的替代手段，應會對被告有相當程度的心理約束力，並確保日後審理及執行程序順利進行。

法院指出，許玉昭於提出500萬元保證金並完成科技設備監控後，准予停止羈押，並自停止羈押日起限制住居於住處，及限制出境、出海捌月，並接受電子腳環及居家讀取器監控8個月，且應於每日上午10點在住家門牌號碼前，以手機拍攝臉部照片傳送至科技設備監控中心。

法院表示，如果許玉昭停止羈押期間，經傳喚無故不到庭、違反限制住居、限制出境、出海的諭知，或破壞科技監控設備、超出科技監控設備範圍、無故使科技監控設備頻繁報警等事項，將依規定再執行羈押。此裁定可於10日內提出抗告。

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