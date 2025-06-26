高市85警官職務大搬風 7月起到任
高雄85名警官7月起職務大搬風。（資料照）
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警察局今（26）日公布新一波人事調任名單，有85名警官職務升遷變動，其中資訊室主任將由仁武分局副分局長吳俊諗接任，吳畢業於中央警察大學資訊管理學系碩士，曾任內政部警政署資訊室科員、警務正等職務，本次高升第4序列資訊主管。
市警局指出，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經局長林炎田召集3位副局長、主任秘書、督察長、人事室主任及刑事警察大隊大隊長等相關業務主管召開人事評議會，就第4序列至第9序列現有及遞遺職缺，經與會人員充分討論，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才適所等考核情形通盤檢討，總計升遷人員共計85人，將統一於7月1日下午3時前辦妥離到職手續。
請繼續往下閱讀...
|新 任
|姓名
|原 任
|單 位
|職 稱
|單 位
|職 稱
|資訊室主任
|吳俊諗
|仁武分局副分局長
|仁武分局副分局長
|侯智評
|湖內分局副分局長
|湖內分局副分局長
|魏煥彪
|前鎮分局交通組組長
|督察室督察
|黃烱賓
|督察室第四序列專員
|督察室第四序列專員
|唐吉川
|行政科第五序列專員
|行政科第五序列專員
|徐志宏
|苓雅分局交通組組長
|前鎮分局交通組組長
|黃茂菘
|鹽埕分局交通組組長
|鹽埕分局交通組組長
|史明儒
|公共關係室警務正
|公共關係室警務正
|葉清泉
|政風室警務正
|政風室警務正
|許超然
|保防科警務員
|苓雅分局交通組組長
|吳志昇
|旗山分局交通組組長
|旗山分局交通組組長
|洪家和
|保安科警務正
|保安科警務正
|姚芊卉
|苓雅分局警務員
|刑事警察大隊專員
|鄭兆陞
|左營分局偵查隊警務員兼副隊長
|刑事警察大隊專員
|黃裕凱
|刑事警察大隊偵查第七隊警務員兼副隊長
|訓練科警務正
|胡斌
|刑事警察大隊專員
|刑事警察大隊專員
|劉鎧銘
|犯罪預防科警務正
|犯罪預防科警務正
|李枝祝
|刑事警察大隊警務員
|公共關係室警務正
|黃少軒
|督察室警務正
|督察室警務正
|張博清
|楠梓分局督察員
|人事室警務正 （支援交通警察大隊）
|陳奇賢
|民防管制中心警務正
|民防管制中心警務正
|林明聖
|保安警察大隊警衛中隊中隊長
|人事室警務正 （支援交通警察大隊）
|丁順清
|三民第二分局覺民路派出所警務員兼所長
|人事室警務正 （支援交通警察大隊）
|謝茂漢
|鹽埕分局警備隊隊長
|前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長
|陳卓賦
|前鎮分局刑事警務員
|小港分局偵查隊警務員兼副隊長
|鄭育琛
|前鎮分局刑事警務員
|左營分局偵查隊警務員兼副隊長
|簡志宏
|湖內分局偵查隊警務員兼副隊長
|湖內分局偵查隊警務員兼副隊長
|劉志煌
|新興分局刑事警務員
|刑事警察大隊偵查第七隊警務員兼副隊長
|林正斌
|鼓山分局偵查隊警務員兼副隊長
|鼓山分局偵查隊警務員兼副隊長
|吳建宗
|鹽埕分局偵查隊警務員兼副隊長
|鹽埕分局偵查隊警務員兼副隊長
|賴裕文
|三民第二分局刑事警務員
|湖內分局警備隊隊長
|邱政家
|湖內分局警務員
|保安警察大隊特勤中隊中隊長
|許江坪
|仁武分局警務員
|三民第二分局覺民路派出所警務員兼所長
|蘇宇炫
|三民第二分局陽明派出所警務員兼所長
|三民第二分局陽明派出所警務員兼所長
|詹宗霖
|苓雅分局警務員
|前鎮分局警務員
|黃明宏
|前鎮分局草衙派出所警務員兼所長
|前鎮分局草衙派出所警務員兼所長
|顏靜逸
|三民第一分局三民派出所警務員兼所長
|三民第一分局三民派出所警務員兼所長
|洪任宏
|鼓山分局旗津分駐所警務員兼所長
|鼓山分局旗津分駐所警務員兼所長
|陳朋永
|鼓山分局新濱派出所警務員兼所長
|鼓山分局新濱派出所警務員兼所長
|蔡宗宏
|六龜分局茂林分駐所警務員兼所長
|六龜分局茂林分駐所警務員兼所長
|麥漢章
|新興分局五福二路派出所警務員兼所長
|仁武分局鳥松分駐所警務員兼所長
|吳崑琳
|三民第二分局鼎山派出所警務員兼所長
|三民第二分局鼎山派出所警務員兼所長
|胡家銘
|刑事警察大隊警務員
|湖內分局警務員
|呂建發
|岡山分局警務員
|三民第二分局刑事警務員
|蔡福源
|仁武分局刑事警務員
|小港分局警務員
|陳一中
|新興分局警務員
|仁武分局警務員
|高軒稑
|鹽埕分局警務員
|三民第一分局警務員
|黃晨洲
|鹽埕分局警務員
|左營分局警務員
|林郁玲
|交通警察大隊警務員
|岡山分局警務員
|黃家政
|交通警察大隊警務員
|刑事警察大隊警務員
|涂明宗
|交通警察大隊警務員
|刑事警察大隊警務員
|顏慧宜
|湖內分局警務員
|少年警察隊警務員
|陳俊宇
|左營分局刑事警務員
|左營分局警務員
|李佳樺
|交通警察大隊警務員
|左營分局刑事警務員
|謝依璇
|左營分局警務員
|資訊室警務員（第七序列）
|詹政融
|資訊室警務員（第八序列）
|林園分局警務員（第七序列）
|盧文中
|林園分局警務員（第八序列）
|三民第二分局警務員（第七序列）
|柳志宏
|三民第二分局警務員（第八序列）
|民防管制中心警務員（第七序列）
|陳文智
|民防管制中心警務員（第八序列）
|交通警察大隊警務員（第七序列）
|李義祥
|交通警察大隊警務員（第八序列）
|前鎮分局警務員（第七序列）
|林志南
|前鎮分局警務員（第八序列）
|刑事鑑識中心警務員（第七序列）
|吳佩穎
|刑事鑑識中心警務員（第八序列）
|保防科警務員（第七序列）
|蘇豐盛
|保防科警務員（第八序列）
|少年警察隊警務員（第七序列）
|陳茹匯
|少年警察隊警務員（第八序列）
|楠梓分局刑事警務員（第七序列）
|吳君沛
|楠梓分局刑事警務員（第八序列）
|第七序列刑事警務員（服務單位另選填）
|周信宏
|鼓山分局警務員（第八序列）
|第七序列刑事警務員（服務單位另選填）
|王孟翎
|三民第一分局警務員（第八序列）
|刑事警察大隊警務員（第七序列）
|江芝迎
|刑事警察大隊警務員（第八序列）
|刑事警察大隊警務員（第七序列）
|許鐽騰
|刑事警察大隊警務員（第八序列）
|第八序列刑事警務員（服務單位另選填）
|黃心慧
|刑事警察大隊偵查員
|第八序列刑事警務員（服務單位另選填）
|陳永成
|三民第一分局偵查員
|第八序列刑事警務員（服務單位另選填）
|張耕印
|三民第一分局偵查員
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|黃慧芬
|小港分局巡官
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|沈義發
|婦幼警察隊分隊長
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|洪炳榮
|捷運警察隊分隊長
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|邱棟樑
|林園分局巡官
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|黃麟翔
|鳳山分局文山派出所巡官兼副所長
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|楊博順
|三民第一分局三民派出所巡官兼副所長
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|張育粥
|鳳山分局偵查員
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|詹雅惠
|刑事警察大隊偵查員
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|洪任賢
|小港分局偵查員
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|葉子銘
|苓雅分局成功路派出所巡官兼副所長
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|郁明儒
|刑事警察大隊分隊長
|捷運警察隊分隊長
|林晉宇
|左營分局巡官
|婦幼警察隊分隊長
|陳靜儀
|三民第一分局巡官