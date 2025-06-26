高市85警官職務大搬風 7月起到任

高雄85名警官7月起職務大搬風。（資料照）

2025/06/26 19:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警察局今（26）日公布新一波人事調任名單，有85名警官職務升遷變動，其中資訊室主任將由仁武分局副分局長吳俊諗接任，吳畢業於中央警察大學資訊管理學系碩士，曾任內政部警政署資訊室科員、警務正等職務，本次高升第4序列資訊主管。

市警局指出，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經局長林炎田召集3位副局長、主任秘書、督察長、人事室主任及刑事警察大隊大隊長等相關業務主管召開人事評議會，就第4序列至第9序列現有及遞遺職缺，經與會人員充分討論，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才適所等考核情形通盤檢討，總計升遷人員共計85人，將統一於7月1日下午3時前辦妥離到職手續。

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新 任 姓名 原 任 單 位 職 稱 單 位 職 稱 資訊室主任 吳俊諗 仁武分局副分局長 仁武分局副分局長 侯智評 湖內分局副分局長 湖內分局副分局長 魏煥彪 前鎮分局交通組組長 督察室督察 黃烱賓 督察室第四序列專員 督察室第四序列專員 唐吉川 行政科第五序列專員 行政科第五序列專員 徐志宏 苓雅分局交通組組長 前鎮分局交通組組長 黃茂菘 鹽埕分局交通組組長 鹽埕分局交通組組長 史明儒 公共關係室警務正 公共關係室警務正 葉清泉 政風室警務正 政風室警務正 許超然 保防科警務員 苓雅分局交通組組長 吳志昇 旗山分局交通組組長 旗山分局交通組組長 洪家和 保安科警務正 保安科警務正 姚芊卉 苓雅分局警務員 刑事警察大隊專員 鄭兆陞 左營分局偵查隊警務員兼副隊長 刑事警察大隊專員 黃裕凱 刑事警察大隊偵查第七隊警務員兼副隊長 訓練科警務正 胡斌 刑事警察大隊專員 刑事警察大隊專員 劉鎧銘 犯罪預防科警務正 犯罪預防科警務正 李枝祝 刑事警察大隊警務員 公共關係室警務正 黃少軒 督察室警務正 督察室警務正 張博清 楠梓分局督察員 人事室警務正 （支援交通警察大隊） 陳奇賢 民防管制中心警務正 民防管制中心警務正 林明聖 保安警察大隊警衛中隊中隊長 人事室警務正 （支援交通警察大隊） 丁順清 三民第二分局覺民路派出所警務員兼所長 人事室警務正 （支援交通警察大隊） 謝茂漢 鹽埕分局警備隊隊長 前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長 陳卓賦 前鎮分局刑事警務員 小港分局偵查隊警務員兼副隊長 鄭育琛 前鎮分局刑事警務員 左營分局偵查隊警務員兼副隊長 簡志宏 湖內分局偵查隊警務員兼副隊長 湖內分局偵查隊警務員兼副隊長 劉志煌 新興分局刑事警務員 刑事警察大隊偵查第七隊警務員兼副隊長 林正斌 鼓山分局偵查隊警務員兼副隊長 鼓山分局偵查隊警務員兼副隊長 吳建宗 鹽埕分局偵查隊警務員兼副隊長 鹽埕分局偵查隊警務員兼副隊長 賴裕文 三民第二分局刑事警務員 湖內分局警備隊隊長 邱政家 湖內分局警務員 保安警察大隊特勤中隊中隊長 許江坪 仁武分局警務員 三民第二分局覺民路派出所警務員兼所長 蘇宇炫 三民第二分局陽明派出所警務員兼所長 三民第二分局陽明派出所警務員兼所長 詹宗霖 苓雅分局警務員 前鎮分局警務員 黃明宏 前鎮分局草衙派出所警務員兼所長 前鎮分局草衙派出所警務員兼所長 顏靜逸 三民第一分局三民派出所警務員兼所長 三民第一分局三民派出所警務員兼所長 洪任宏 鼓山分局旗津分駐所警務員兼所長 鼓山分局旗津分駐所警務員兼所長 陳朋永 鼓山分局新濱派出所警務員兼所長 鼓山分局新濱派出所警務員兼所長 蔡宗宏 六龜分局茂林分駐所警務員兼所長 六龜分局茂林分駐所警務員兼所長 麥漢章 新興分局五福二路派出所警務員兼所長 仁武分局鳥松分駐所警務員兼所長 吳崑琳 三民第二分局鼎山派出所警務員兼所長 三民第二分局鼎山派出所警務員兼所長 胡家銘 刑事警察大隊警務員 湖內分局警務員 呂建發 岡山分局警務員 三民第二分局刑事警務員 蔡福源 仁武分局刑事警務員 小港分局警務員 陳一中 新興分局警務員 仁武分局警務員 高軒稑 鹽埕分局警務員 三民第一分局警務員 黃晨洲 鹽埕分局警務員 左營分局警務員 林郁玲 交通警察大隊警務員 岡山分局警務員 黃家政 交通警察大隊警務員 刑事警察大隊警務員 涂明宗 交通警察大隊警務員 刑事警察大隊警務員 顏慧宜 湖內分局警務員 少年警察隊警務員 陳俊宇 左營分局刑事警務員 左營分局警務員 李佳樺 交通警察大隊警務員 左營分局刑事警務員 謝依璇 左營分局警務員 資訊室警務員（第七序列） 詹政融 資訊室警務員（第八序列） 林園分局警務員（第七序列） 盧文中 林園分局警務員（第八序列） 三民第二分局警務員（第七序列） 柳志宏 三民第二分局警務員（第八序列） 民防管制中心警務員（第七序列） 陳文智 民防管制中心警務員（第八序列） 交通警察大隊警務員（第七序列） 李義祥 交通警察大隊警務員（第八序列） 前鎮分局警務員（第七序列） 林志南 前鎮分局警務員（第八序列） 刑事鑑識中心警務員（第七序列） 吳佩穎 刑事鑑識中心警務員（第八序列） 保防科警務員（第七序列） 蘇豐盛 保防科警務員（第八序列） 少年警察隊警務員（第七序列） 陳茹匯 少年警察隊警務員（第八序列） 楠梓分局刑事警務員（第七序列） 吳君沛 楠梓分局刑事警務員（第八序列） 第七序列刑事警務員（服務單位另選填） 周信宏 鼓山分局警務員（第八序列） 第七序列刑事警務員（服務單位另選填） 王孟翎 三民第一分局警務員（第八序列） 刑事警察大隊警務員（第七序列） 江芝迎 刑事警察大隊警務員（第八序列） 刑事警察大隊警務員（第七序列） 許鐽騰 刑事警察大隊警務員（第八序列） 第八序列刑事警務員（服務單位另選填） 黃心慧 刑事警察大隊偵查員 第八序列刑事警務員（服務單位另選填） 陳永成 三民第一分局偵查員 第八序列刑事警務員（服務單位另選填） 張耕印 三民第一分局偵查員 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 黃慧芬 小港分局巡官 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 沈義發 婦幼警察隊分隊長 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 洪炳榮 捷運警察隊分隊長 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 邱棟樑 林園分局巡官 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 黃麟翔 鳳山分局文山派出所巡官兼副所長 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 楊博順 三民第一分局三民派出所巡官兼副所長 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 張育粥 鳳山分局偵查員 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 詹雅惠 刑事警察大隊偵查員 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 洪任賢 小港分局偵查員 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 葉子銘 苓雅分局成功路派出所巡官兼副所長 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 郁明儒 刑事警察大隊分隊長 捷運警察隊分隊長 林晉宇 左營分局巡官 婦幼警察隊分隊長 陳靜儀 三民第一分局巡官

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