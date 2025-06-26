境外車手大舉入台 北市警近期逮獲逾40人

警方查扣各類提款卡和帳簿。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/26 19:09

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市近期屢屢查獲馬來西亞籍入士以觀光名義來台充當詐集團車手。北市警局已通令轄管各警分局和派出所，針對轄內各銀行機構和提款區設置地的「熱點」區域，加強巡邏密度，以防外籍車手猖獗。

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根據台北市警察局調查統計，今年1至5月間，北市警查獲馬來西亞籍24人；菲律賓籍12人，泰國籍2人，均是受詐欺集團招募，來台充當取款車手。

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台北市刑警大隊分析指出，這些境外車手的詐欺犯罪手法，可區分為兩大類別，馬來西亞籍犯嫌均是持觀光簽證入境，以面交、提款車手為主。至於泰國、菲律賓籍犯嫌，則是以以移工身分提供帳戶或門號為主。

警方表示，境外車手開始泛濫的主要因素，是因國內警方查緝車手嚴格，並且在法律上對車手施以嚴懲和求償，因此，許多國人不願再充當詐團的「炮灰」。所以詐團改以提供免費旅遊和機票及抽成方式，吸引東南亞等地國家人民來台作案。

據了解，台北市警萬華分局與中正一分局，僅在近日內就逮獲4名詐欺車手，均是在6月11日以觀光名義申請來台，都是透過臉書，被詐欺集團被招募作案。

其中，北市警中正一分局逮獲的楊姓與葉姓嫌犯是搭同一班飛機入台，兩人互相認識，但來台後並未住在一起，疑似非隸屬同一犯罪集團。檢察官已將兩人聲請羈押獲准，正深入追查幕後集團中。

馬籍楊姓車手被警壓制逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

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