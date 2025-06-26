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    宜蘭礁溪知名喜宴餐廳傳竊案 保險箱遭竊賊整個抱走

    犯嫌抱走保險箱的舉動遭監視器拍下。（民眾提供）

    犯嫌抱走保險箱的舉動遭監視器拍下。（民眾提供）

    2025/06/26 18:26

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪知名喜宴餐廳驚傳保險箱遭竊賊搬走，員工上班發現大吃一驚，據監視器畫面，犯嫌疑似是在25日清晨5點多自餐廳後門潛入，然後直接抱走保險箱，警方獲報追查，已鎖定對象追緝中。

    被竊賊盯上的這家喜宴餐廳，主打創意合菜與經典櫻桃鴨五吃，加上高雅氣派裝潢及親子設施，深獲在地民眾及遊客喜愛，Google評論有4.5顆星，不過25日清晨5點15分遭小偷闖入，保險箱被抱走。

    據監視器畫面顯示，竊賊從餐廳後門進入，先在大廳閒晃，隨即走向櫃檯翻箱倒櫃，見一旁放置保險箱，因打不開，索性直接抱走，鬼祟舉動全被監視器拍下，員工一早上班發現保險箱不見相當吃驚，隨即聯繫負責人，警方也獲報前往蒐證。據了解，保險箱內裝有2至3萬元現金，但實際金額尚未統計出來。

    警方表示，昨日接獲轄內餐廳報案，原放置於店內櫃檯保險箱遭竊，經調閱監視器發現一男子於清晨自餐廳後門進入，於櫃檯竊取保險箱後逃離現場，警方比對相關監視器影像，掌握犯嫌身分，將積極查緝到案。

    宜蘭礁溪知名喜宴餐廳保險箱遭竊，警方獲報前往蒐證。（民眾提供）

    宜蘭礁溪知名喜宴餐廳保險箱遭竊，警方獲報前往蒐證。（民眾提供）

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