揭弊者保護法7/22上路 鄭銘謙：說真話的人不再害怕

法務部長鄭銘謙。（法務部提供）

2025/06/26 19:01

〔記者王定傳／台北報導〕「公益揭弊者保護法」將於今年7月22日正式施行，是我國第一部揭弊保護專法，法務部今日特別針對檢警調廉等4大執法系統辦理新法說明會，向第一線執法人員說明新法規範重點，建立正確處理揭弊案件觀念與應對機制；法務部長鄭銘謙則表示，「讓說真話的人不再害怕」是法務部一貫的政策方向，新法施行後不僅是揭弊保護制度的重大里程碑，更是推進廉能治理的重要措施。

鄭銘謙也強調，未來司法機關與各執法機關是案件受理、偵辦的最前線，更是揭弊者人身安全的重要防線，角色極具專業性與特殊性，在發掘真相的同時要兼顧人權，更應落實揭弊保護程序，是各執法機關須承擔的重中之重，以實際行動展現對揭弊保護制度的高度重視。

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法務部指出，揭弊法1月經總統公布後6個月施行，廉政署積極展開相關籌備工作，全面盤點適用範圍，除針對新法適用範圍及弊端項目等主要架構與各主管機關確認彙整外，亦主動邀集相關部會開會研商、諮詢利益團體，針對現行制度通盤檢視，並廣納意見研擬施行細則草案。

其次，因應新法規範，法務部同步籌備設置「揭弊者保護委員會」組織規程與運作規劃，以強化對揭弊者法律諮詢等保護措施；針對泛公部門內部，則結合各政風機構於5、6月間辦理全國4場次的「種子講師工作坊」，總計培育174名內部種子講師，提升政風人員對新法的專業知能與應對能力，並深入各機關協助建構相關揭弊保護措施，有效擴大宣導效能。

法務部指出，「公益揭弊者保護法」針對泛公部門內部揭弊者提供「3保1減」保護措施，包含工作權保障、身分保密、人身安全保護及責任減免等措施，程序保障部分則有舉證責任倒置及揭弊抗辯優先調查等規定，為確保揭弊者相關權益，新法對受理程序及保護措施均有特別規範，未來對現行各機關受理程序影響，也是與會人員關切的重點，針對受理通知、權責移轉及保護要件啟動等議題進行熱烈交流討論。

法務部將持續於北、中、南區辦理分區新法說明會，協助各機關於揭弊法正式施行前，清楚掌握制度規範，強化實務執行量能，共同打造「勇敢揭弊、安心有保障」的揭弊友善文化，落實聯合國反貪腐公約，邁向廉潔透明的現代政府。

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