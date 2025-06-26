永昕生醫傳內線交易 檢調26路搜索

台北地檢署。（資料照）

2025/06/26 17:38

〔記者王定傳／台北報導〕上櫃公司晟德大藥廠（4123）的子公司永昕生醫在2020年間發重訊指，將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約，以總價金1650萬美元（約新台幣5億元）轉讓相關技術；未料，晟德時任林姓董事長與其親友、永昕時任陳姓女總經理等多派人馬，涉於禁止交易期間買賣股票，有「生技之神」之稱的林姓董事長一派虧損數萬元，其他人擬制性獲利數萬至數十萬元不等，台北地檢署今指揮調查局台北市調處兵分26路搜索，約談林、陳等23人，全案朝違反證券交易法方向偵辦。

2020年4月29日，永昕發布重訊指「永昕宣佈即將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約，以總價金1650萬美元（約新台幣5億元）轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗；永昕除已收取的議約金200萬美元外，該公司將於合約簽訂後依約支付300萬美元的簽約金；此外，永昕後續分階段完成資產轉讓、取得相對應款項，並依會計準則逐期認列營收」。

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檢調獲報，晟德時任林姓董事長與其親友、永昕時任陳姓女總經理等多派人馬，涉嫌在重訊發布前後、禁止交易期間買賣股票。

檢察官今日指揮台北處搜索林男等26人住居所及永昕公司等共23處所，並通知林男及其妻子，以及現已是永昕董事長的陳女，全案朝內線交易罪嫌偵辦。

至於晟德時任林姓董事長，有「生技之神」之稱，在任職台灣東洋董事長期間曾被控掏空公司資產而被起訴，一審被判刑10年，二審改判無罪，最高法院2021年間撤銷原判決發回高等法院更審中；另於2019年及2021年涉入晟德內線交易案，擬制性獲利約251萬餘元，台北地檢署依違反證券交易法起訴林等人，現由法院審理中。

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