悠遊卡淪提款卡！17歲高中生破解晶片碼 半年詐得60餘萬被逮

高中生破解晶片擅改金額，悠遊卡淪為提款機，示意圖。（資料照）

2025/06/26 16:42

〔記者鄭景議／台北報導〕台北一名非電子科系的高中生，竟透過NFC讀寫器，自學破解悠遊卡晶片，半年多來「無本儲值」，成功將多張悠遊卡刷退數十次，詐得金額高達六十餘萬元。捷運公司發現金流異常後報警，警方上門搜索發現屋內還有多台讀寫器。全案依詐欺罪將高中生函送法辦。

檢警調查，該名高中生年約17歲，平時沉迷網路研究，疑似在網路論壇上接觸到悠遊卡相關的技術資訊，進而上網購買可讀寫NFC資料的裝置後，研究如何破解悠遊卡晶片。

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據了解，其手法為透過修改悠遊卡內部儲值紀錄，在未實際付款的情況下修改卡片餘額，他大多將卡片中的餘額設為1000元，再利用便利商店與捷運自動售票機的退費功能「領回現金」。等於把票卡機當成提款機，每次得手就是1000元。

捷運公司會計系統今年初發現異常金流，短時間內出現大量悠遊卡退費紀錄，且金額整齊劃一、幾乎都為1000元，懷疑有人濫用退費機制，2月中旬前往南港分局報案。

檢警發現，該高中生從去年中至今年初，至少成功刷退變現了60多萬元，大多拿來購買超商的3C產品與遊戲點數，手法相當巧妙。搜索住處時，警方還在他房內起出多台NFC讀寫器與改寫筆電，及數十張悠遊卡。

雖然該高中生年紀尚輕，警方仍依《刑法》詐欺罪將其函送偵辦，檢警將持續釐清高中生作案手法，及背後是否有高人指點。

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