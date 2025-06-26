高中生改寫悠遊卡晶片碼A走數十萬 作案工具恐來自中國

全台首宗透過修改悠遊卡編碼行詐的案件曝光，一名高中生自行改寫悠遊卡編碼「無本儲值」，多次刷退或在超商消費，A走悠遊卡公司數十萬元。悠遊卡示意圖。（資料照）

2025/06/26 17:34

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郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日傳出台北市有高中生透過NFC讀寫器，自行改寫悠遊卡編碼「無本儲值」，多次刷退或在超商消費，把悠遊卡當「提款卡」用，A走數十萬元，直到台北捷運和悠遊卡公司發現異狀報警，全案才曝光。不過有資安專家指出，台灣市售的NFC讀寫器只能更改電子門禁卡、磁扣等，該名高中生買的NFC讀寫器可能來自中國！

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綜合媒體報導，北捷今年3月間發現異常金流，短時間內有多張悠遊卡刷退，刷退次數超過40次，每次金額都是1000元，隨即通知悠遊卡公司報案。檢警調閱相關監視器畫面，竟發現嫌犯是一名高中生，犯案時間為去年中到今年初，蒐證後持拘票前往犯嫌家中逮人，查扣了數十張不記名悠遊卡和多台讀寫器。

該名年約17歲高中生落網後供稱，去年在網路上購買NFC讀寫器，將悠遊卡插入後查看編碼，意外發現可以更改儲值金額，於是他便開始「無本儲值」，每次作案就將悠遊卡餘額改寫為1000元，之後到捷運票卡查詢機操作退費，將偽造的儲值金額變成現金退款。除此之外，他還會到超商消費高價商品，或是購買遊戲點數，前前後後讓悠遊卡公司損失達60多萬元。

檢警指出，該名高中生並非就讀資工相關科系，卻會改寫讀寫器程式編碼，懷疑案情不單純，全案依詐欺罪嫌送辦，並持續追查背後是否有「高人」指點。而悠遊卡公司證實此事，強調案件已進入司法程序，基於偵查不公開原則不便回應，但公司已啟動相關防範機制，避免類似情事再次發生。

另據《EBC東森新聞》報導，有資安專家指出，大部分台灣市售的NFC讀寫器只能讀得到卡號，更改車庫或樓層用的低頻ID卡、高頻IC門禁卡或磁扣等，但無法破解金鑰，不過中國賣的可以改寫編碼，例如「淘寶」之類的網購平台都有辦法取得專門的讀寫器。

事實上，早在2010年7月，台大電機系教授鄭振牟於第六屆台灣駭客年會（HITCON 2010）就向外界展示如何修改悠遊卡金額，示警悠遊卡採用荷蘭「恩智浦半導體」（NXP）的「MIFARE技術」（利用無線射頻識別實現卡片與讀卡機之間的通信，廣泛應用於大眾運輸系統、門禁系統、小額支付等）容易被破解。如果是記名悠遊卡或聯名卡，更可能直接讀取帳戶交易資料。

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