吸金逾9千萬! 前電視台主持人逸飛夫婦 更三審判緩刑理由曝

「人間衛視」前節目主持人逸飛（本名陳逸杰，見圖）。（資料照，記者劉信德攝）

2025/06/26 16:12

〔記者楊國文／台北報導〕人間衛視前主持人陳逸杰（逸飛）、湯小玲夫妻，被控與弟弟陳登廷3人，以投資「電子垃圾回收處理」事業名義，吸金新台幣9101萬元，高等法院更三審認為，本案審理迄今逾8年，符合速審法減刑規定，今依銀行法「非法經營收受存款業務罪」各判刑1年8月、均緩刑4年，可上訴，陳登廷已判刑4年5月定讞，通緝中。

判決指出，陳逸杰、湯小玲、陳登廷於2010年6月至2012年5月間，以投資陳登廷在中國經營的「電子垃圾回收處理」事業為名，對外招攬投資，宣稱電子垃圾回收處理專案計畫，以每30至40天為一週期，每週期的投資報酬率為2%至5%，獲利可觀。

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陳逸杰3人為取信投資人亦稱，如果有需取回本金，只要7天前提出即可，而向不特定多數人收受存款，並按期支付顯不相當的紅利，共吸金新台幣9101萬元。

高院更三審審理時，陳逸杰、湯小玲均坦承犯行，審酌相關卷證資料，認定陳逸杰２人均觸犯銀行法的「非法經營收受存款業務罪」罪證明確。

更三審考量全案經法院歷次審理、繫屬法院已逾8年，而訴訟程序的延滯，並無可歸責於陳逸杰2人的事由，且侵害其速審權情節重大，有予以適當救濟必要，依速審法第7條規定，減輕其刑，各判刑1年8月，均緩刑4年。

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