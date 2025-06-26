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    執行官每月「溫馨提醒」 他繳8期後決定一口氣繳清積欠稅金

    施男因酒駕拒測與欠稅遭強制執行，原本分期繳納每月1萬元，繳了8期後疑似嫌麻煩，這個月突一次繳清剩餘11萬多元欠稅。（行政執行署台南分署提供）

    施男因酒駕拒測與欠稅遭強制執行，原本分期繳納每月1萬元，繳了8期後疑似嫌麻煩，這個月突一次繳清剩餘11萬多元欠稅。（行政執行署台南分署提供）

    2025/06/26 17:28

    〔記者王捷／台南報導〕54歲施姓男子因酒測拒測欠下19萬的罰鍰與稅金，移送行政執行署台南分署強制執行後，約定每月只能繳1萬元，但執行官每個月都停醒他要繳款、還欠多少，施男在繳納8期後可能疑似嫌麻煩，這個月決定一口氣還清11萬多餘款。

    台南分署表示，施男2023年間騎機車行經永康區中山東路，被警方發現未打方向燈又拒絕酒測，遭交通局裁罰兩筆合計18萬1200元，另還積欠2008年度綜所稅1萬258元，合計欠款19萬1458元，因長期未繳，被移送強制執行。

    去年10月間，施男得知要強制執行後，主動到分署申請分期，但他自稱每月只能繳1萬元，台南分署也同意這項還款計劃，但他連續繳了8期，可能是覺得執行官每個月都提醒他讓他覺得很煩，這個月他突然到分署將剩下的11萬1458元一次繳清。

    分署提醒，配合行政院「五打七安」政策，將持續加強對交通罰鍰與欠稅案件的執行，呼籲民眾不要心存僥倖，若有經濟困難可依法申請分期，但若拒不繳納，仍會依法強力執行，包括查封財產、限制出境等，切勿輕忽。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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