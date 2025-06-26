嘉市警翹班、性侵女毒犯 一審判刑4年6月已免職

嘉義地方法院。（資料照）

2025/06/26 16:24

〔記者王善嬿／嘉義報導〕前嘉義市警察局竹園派出所陳姓警員，任職期間，被查獲與毒品人口過從甚密，不僅在派出所執行巡邏勤務時間翹班外出，詐取超勤加班費未遂，轉讓喪屍煙彈等偽藥供人施用；去年8月間，趁一名女毒犯施用煙彈後反應遲鈍，強制性交該女得逞，嘉義地檢署今年元月9日起訴，嘉義地方法院今天依強制性交、犯行使公務員登載不實文書罪、詐欺取財未遂等罪，判刑陳男4年6月，可上訴。

嘉義市警局表示，陳員去年11月12日遭嘉義地院裁定羈押禁見兩個月，今年元月9日10萬元交保，經報內政部警政署核定免職，陳員已在2月8日離職。

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嘉義市警局一分局去年發現，陳男執勤異常、精神萎靡，短期間體重驟減，臉部疑施用毒品，多處長有痘瘡、口罩配戴不離身，清查發現，陳男去年8月26日邀約女毒犯到汽車旅館，由陳男轉讓含有依托咪酯的電子煙（俗稱喪屍煙彈）給女毒犯，及女毒犯王姓男友人施用，同天傍晚5點多，女毒犯藥效發作反應遲鈍，陳男趁機強脫女子內褲，女子拒絕表示不要，試圖逃跑仍被抓住，陳男強壓女子性侵得逞。

檢警查出，去年8至10月間，陳男涉不實登載逮捕嫌犯地點，偽造執行逮捕拘禁告知當事人通知書、告知親友通知書並行使；執勤時翹班，仍申報超勤加班費，經警察局督察組查獲，涉詐欺取財未遂；涉開巡邏車當私人交通工具使用，還翹班載女友人及未成年兒子外出。

法院審理時，陳男坦承無償轉讓煙彈給女毒犯、王男施用，及詐取超勤加班費未遂、偽造文書等犯行，然而辯稱女毒犯在案發前一天有同意約炮。

法官審酌證人證稱女毒犯哭訴遭性侵害，女毒犯也證稱性交時有意識且有反抗逃跑，不採信陳男所述，認定陳男強制性交罪，判處3年10月，另犯轉讓偽藥罪判刑4月、行使公務員登載不實文書2罪各判刑1年，判處有期徒刑4年6月；犯詐欺取財未遂、詐欺得利罪部分，應執行罰金1萬5千元，全案可上訴。

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