基隆阿嬤幫愛孫買早餐 被科技執法連開1個月罰單? 路口曝光、警方也回應了

基隆基金一路208巷附近因生活機能良好，不少民眾會臨停購物或用餐。（記者吳昇儒攝）

2025/06/26 16:26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕為避免民眾將車停放在路口轉角處，妨礙行車安全視距，基隆市政府在基金一路208巷口架設科技執法設備，卻傳出一名阿嬤不知有科技執法，為幫愛孫買早餐，被連開一個月法單。交通隊副隊長李文雄指出，據統計一月迄今單一車牌號碼最多被開罰僅11次，坊間傳說可能較為誇大。

基金一路208巷口因有知名的速食店麥當勞，且周邊生活機能較佳，常常有人將車輛停放在路口槽化線上，造成其他用路人轉彎、通行時不便。警方獲報前往驅離後，又被停滿。

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基隆市警察局與市府評估考量後，去年11月在該處設置科技執法設備，只要違停超過3分鐘，就會依法開罰，今年1月起勸導期結束，開始執法。

一個月後，地方傳出，有阿嬤每天都會載著孫子上課，途中會經過麥當勞，阿嬤都會到麥當勞買餐點給孫子當早餐，結果收到罰單時，已經累積1、20張，欲哭無淚。所以現在都沒有人敢在現場停留太久，路口長時間保持淨空。

基隆市警察局交通隊副隊長李文雄指出，阿嬤的故事可能較為誇大了一些，根據統計，1到6月間，同一車主被開罰的次數，最高11次，阿嬤被開單的事件可能是真的，但次數被誇大了。

李文雄說，科技執法違規罰單並非即時通知，需要經過專人審認、製單後約1至2週的時間，才會郵寄到車主的手中；有一些民眾甚至不常收信或其他因素沒即時取得信件，進而衍生出被罰卻不知情的情形，呼籲大家除了平常要遵守交通規則外，也可以定期查詢有無交通違規，以免持續觸法被罰，交通隊目前也在評估建置交通違規簡訊通知服務，以提供車主交通違規即時訊息。

架設科技執法設備後，基隆基金一路208巷口違停車輛明顯減少。（記者吳昇儒攝）

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