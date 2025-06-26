400罐膠原蛋白乳液罐夾藏市價逾5千萬海洛因 警逮2收貨泰籍移工

泰國毒梟涉嫌以罐裝膠原蛋白乳液夾藏第一級毒品海洛因方式，自寮國郵寄國際包裹，走私14.4公斤海洛因毒品入境。（記者邱俊福攝）

2025/06/26 16:13

〔記者邱俊福／台北報導〕泰國毒梟涉嫌以膠原蛋白乳液罐夾藏第一級毒品海洛因方式，自寮國郵寄國際包裹，走私毒品入境，並收買泰國移工接應；刑事警察局偵三大隊第三隊據報後上月以貨追人，查扣市價5700萬元的14.4公斤海洛因，並逮捕負責收件、運送2泰國籍移工送辦，檢方複訊後皆聲押獲准。

警方調查，24歲泰籍人士塔納孔今年1月入境，跟去年初入境的42歲泰籍阿炎，皆為我國企業合法雇用的工地泰籍移工，雙方互不相識，卻都被泰國毒梟分別以55萬元泰銖、20泰銖吸收，當中毒梟以塔嫌以名義進口藏毒貨物並出面收貨，阿嫌則負責運送轉手。

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毒梟為躲過海關檢查，雖以「乳液罐」以假亂真，將結晶狀海洛因封裝於罐中，乳液罐仍可按壓出少許乳液矇騙，仍被海關識破。

警方於上月6日接獲關務署台北關通報，有3件自寮國進口的包裹疑有毒品反應，經會同開封查驗，發現包裹內有400罐膠原蛋白乳液，共夾藏海洛因達14.4公斤，立即著手監控。

上月8日，該批包裹寄送到桃園市觀音山一處外勞員工宿舍收發室，隔天塔男才回宿舍領取，阿炎則於10日凌晨搭乘計程車前往找塔男取貨，警方於2人在宿舍前碰面時，當場將其逮捕到案。

警詢後，將2人依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦， 並將持續擴大追查隱身幕後的其他共犯與首腦。

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泰國毒梟涉嫌以罐裝膠原蛋白乳液夾藏第一級毒品海洛因方式，自寮國郵寄國際包裹，走私14.4公斤海洛因毒品入境。（記者邱俊福翻攝）

罐裝膠原蛋白乳液夾藏結晶狀海洛因毒品，乳液罐仍可按壓出少許乳液，企圖躲過海關查驗。（記者邱俊福翻攝）

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