又是你！上個月才交保 慣犯又返同地飛車搶劫

警方將賴男再次逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2025/06/26 14:56

〔記者徐聖倫／新北報導〕又是你！新北市新莊上月初發生飛車搶奪案，搶路人金項鍊的43歲賴姓男子遭警方送辦，羈押20天後交保。不料前日中午賴男又騎贓車跑到新莊，再度以同樣手法犯案，但這次搶奪未遂，警方昨日將賴男再度拘提到案，再次法辦。

據悉，賴男來自基隆市，前科累累是搶奪慣犯，早在上月3日，賴男在基隆偷車牌，一路騎車至新北市新莊區某菜市場附近，在巷弄內尋找目標，見到1名男子戴金項鍊，兩手又提著大小包，判斷其無法第一時間反抗，飛車伸手扯下金鍊就落跑。警方最終調閱監視器，將賴男逮捕並尋回金鍊，依搶奪罪送辦。

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新北地檢署聲請羈押賴男獲准，他被羈押20日後交保，才被放出來又心起歹念，竟又跑回新莊犯案。前日中午，他又偷車牌、騎車來到新莊尋找目標，行經中環路時，發現前方雙載機車騎得很慢，他再次看上被害人的金項鍊，一樣尾隨並出其不意飛車行搶，不過這次他失手，即刻逃離現場。

警方又是透過監視器比對，並查出賴男逃跑路線，發現他又變裝、換車，不過最終還是被警方攔截逮捕。賴男向警方供稱，沒錢所以才搶劫，警怒斥：「沒錢不會找工作？」警詢後依搶奪、竊盜等多項罪嫌，將賴男移送法辦，新北檢複訊後建請預防性羈押。

警方找到賴男作案用的機車。（記者徐聖倫翻攝）

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