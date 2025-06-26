為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    又是你！上個月才交保 慣犯又返同地飛車搶劫

    警方將賴男再次逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將賴男再次逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/06/26 14:56

    〔記者徐聖倫／新北報導〕又是你！新北市新莊上月初發生飛車搶奪案，搶路人金項鍊的43歲賴姓男子遭警方送辦，羈押20天後交保。不料前日中午賴男又騎贓車跑到新莊，再度以同樣手法犯案，但這次搶奪未遂，警方昨日將賴男再度拘提到案，再次法辦。

    據悉，賴男來自基隆市，前科累累是搶奪慣犯，早在上月3日，賴男在基隆偷車牌，一路騎車至新北市新莊區某菜市場附近，在巷弄內尋找目標，見到1名男子戴金項鍊，兩手又提著大小包，判斷其無法第一時間反抗，飛車伸手扯下金鍊就落跑。警方最終調閱監視器，將賴男逮捕並尋回金鍊，依搶奪罪送辦。

    新北地檢署聲請羈押賴男獲准，他被羈押20日後交保，才被放出來又心起歹念，竟又跑回新莊犯案。前日中午，他又偷車牌、騎車來到新莊尋找目標，行經中環路時，發現前方雙載機車騎得很慢，他再次看上被害人的金項鍊，一樣尾隨並出其不意飛車行搶，不過這次他失手，即刻逃離現場。

    警方又是透過監視器比對，並查出賴男逃跑路線，發現他又變裝、換車，不過最終還是被警方攔截逮捕。賴男向警方供稱，沒錢所以才搶劫，警怒斥：「沒錢不會找工作？」警詢後依搶奪、竊盜等多項罪嫌，將賴男移送法辦，新北檢複訊後建請預防性羈押。

    警方找到賴男作案用的機車。（記者徐聖倫翻攝）

    警方找到賴男作案用的機車。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播