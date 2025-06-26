為借錢竟偽造雙親本票做抵押 男觸犯偽造有價證券罪被判刑

基隆地院近日審結，認定方男已觸犯偽造有價證券罪，判處有期徒刑2年2月。（記者吳昇儒攝）

2025/06/26 14:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆方姓男子2018年間透過球鞋買賣認識蔡姓男子，2年後以投資口罩、經營工程等名義向對方借款。蔡男出借上千萬後，覺得沒有保障，要求方男提供抵押品。方男為了借更多錢，竟冒用雙親身分簽署本票，最後被蔡男識破。基隆地院審結，認定方男觸犯偽造有價證券罪，判刑2年2月。

檢警調查，方男為了向蔡男借貸，在武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）橫行期間，偽造口罩投資契約書等資料及積欠高利貸、工程需求等名義，借走1379.5萬元

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蔡男見方男借款日漸增多，便要求對方提供擔保。沒想到方男未經雙親同意及授權，竟偽造2人的本票，還冒名簽署，蓋上自己的指印，一共偽造出8張本票，再將本票當作擔保品，交給蔡男。

事後，方男雖陸續還款，但仍積欠6百萬元，蔡男拿本票要執行時，才發現居然是由方男偽造的。

檢察官偵訊時，方男坦承偽造雙親的本票，交付給蔡男當作抵押品，一共偽造8張，共計255萬。

法官調閱相關資料後認定，方男的行為已經觸犯詐欺取財、偽造有價證券等罪，時間重疊、行為密接，應從重以偽造有價證券罪論處。

法官認為，方男不思以正當管道獲取財物，竟以詐騙方式騙取蔡男鉅款，更偽造雙親名義偽造本票行使，造成對方財產嚴重損害並破壞票據交易秩序，事後雖與蔡男達成調解，卻未依約履行，被蔡男請求從重量刑；考量他犯後始終坦認全部犯行及犯罪動機、目的、手段等，判處有期徒刑2年2月。

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