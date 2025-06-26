女碩士撞見男友「帶小三」怒點火燒死他 醫師證：她吸毒導致情緒衝動

謝女（左）與李男（右）爭吵時，對李潑汽油。（民眾提供）

2025/06/26 14:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年（2024年）3月12日開車撞死工程師，因態度輕佻，被網友形容是「叼菸惡男」的台中市李姓男子，去年4月9日被某國立大學碩士班肄業的謝姓女友撞見帶小三，2人發生爭吵，謝女憤而潑汽油點火，李男全身燒燙傷不治，台中地檢署依殺人罪起訴謝女，台中地方法院國民法官審理庭今天（26日）審理時，醫師作證說謝女雖吸毒但當時辨識能力正常；謝女則說自己勸李男不要再販毒，李男卻暴力相向，她可能累積情緒爆發而失控。

41歲李男去年3月12日駕駛租來的轎車在台中市區高速行駛，撞上停等紅燈的30歲矽品公司陳姓工程師，陳男被撞飛腦死，李男當時在案發現場「叼著香菸」，嚼檳榔與朋友談笑，宛如事不關己，態度顯得輕浮，警方事後約談他卻2度放警察鴿子，台中地檢署開拘票逮人，訊後依過失致死罪諭令30萬元交保。

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不料，時隔不到1個月，去年4月9日上午8時許，李男的母親打電話給李男當時就讀某國立大學碩士在職專班的34歲謝姓女友，指稱機車沒油，要謝女到加油站買汽油，不料，謝女開著陳姓乾哥的賓士車很快買到汽油抵達李男住處時，卻撞見李男與賴姓女子（小三）在一起，還要出門吃早餐，謝女暴怒並從車內拿出汽油桶質問李男。

2人在賓士車前拉扯爭執，謝女憤而將汽油潑到李男身上，李男沒閃躲，還嗆聲說「不敢點（火）嗎？」，之後走進家裡，謝女衝入屋內拿打火機點火，造成李男68％燒燙傷，送醫延至4月13日不治，中檢向台中地院聲押獲准後，對謝女提起殺人罪公訴，由台中地方法院國民法官審理。

台中地院近日密集審理，預計下週宣判，今天審理時，謝女認罪，法院今天進一步請鑑定謝女精神狀況的醫師作證。

醫師說，謝女曾從事醫美事業，也曾擔任銷售總監，9年前結婚後育有子女，丈夫卻因案入獄，8年前（2017年）認識李男，雙方各有家庭，但都有結束各自婚姻的想法，不過，原本就有吸毒習慣的謝女，與李男在一起之後，施用毒品的頻率增高，且因吸食K菸導致膀胱炎，回溯至案發當天前一日（4月8日）晚間，謝女也施用毒咖啡包，經綜合判斷與鑑定，謝女雖有憂鬱、人格障礙，但案發當時判斷力、辨識力與認知功能，都未受到影響而降低。

謝女今天也當庭表示，她並非預謀殺人，而是受託去買汽油，才會提著汽油到李男住處，她強調，案發前半年，她與李男經常爭吵，她曾勸李男不要再販毒，李男卻仍偷偷販毒，還恐嚇她威脅要拿槍打她，當天李男可能想販毒，她應是累積甚久的情緒爆發而失控，與賴女無關，當時她認為李男身上的汽油已經揮發，點火僅是想嚇李男，不知會起火。

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謝女（圖左）認罪，但她強調與死者李男常爭吵，曾勸李男不要販毒，卻被李暴力相向。（警方提供）

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