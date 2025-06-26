澎湖中正橋深夜車禍 海巡車與澎科大學生機車車禍1人送醫

澎湖中正橋發生海巡巡邏車用澎科大學生機車車禍，騎士送醫搶救。（馬公警分局提供）

2025/06/26 13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖深夜不平靜！連接湖西與白沙中正橋，昨（25日）深夜海巡署岸巡隊巡邏車與澎科大學生騎車發生車禍，導致機車騎士受傷，緊急送往三總澎湖分院搶救，詳細肇事原因，由馬公警分局與澎湖第七岸巡隊調查中，釐清責任歸屬。

馬公警分局調查指出，昨日晚間10時許，1部岸巡隊巡邏車沿湖西鄉中西村內道路，欲左轉縣道203線往鼎灣方向時，與1部普重機車沿縣道203線中西往白沙方向行駛發生碰撞致肇事，造成普重機車駕駛傷重送三總澎湖分院救治。岸巡隊巡邏車駕駛呼氣酒測值為零；普重機車駕駛酒測值抽血待驗中。

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受傷機車陳姓學生，左手腕及左腳小腿骨折，給予非再吸入型面罩、頸圈、包紮止血、KED固定、夾板固定、長背板固定、骨盆固定帶等處置，由澎湖縣政府消防局救護車，緊急後送三總澎湖分院就醫。

由於該路段正進行自來水接管工程，道路縮減，加上夜間視線不良，疑似造成車禍原因，但詳細肇事原因，刻由警方與澎湖第七岸巡隊調查釐清中，以確定其責任歸屬。

學生騎車發生車禍後，倒在草叢之中。（馬公警分局提供）

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