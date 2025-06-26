七法公司竊對手資料庫被重判 法源：維護市場公平秩序

新北地院日前依違反著作權法，判處七法公司共同創辦人郭榮彥與謝復雅分別四年、二年有期徒刑。（資料照）

2025/06/26 13:38

〔記者林慶川／台北報導〕有「法學版Google」之稱的七法公司（Lawsnote）涉嫌透過爬蟲程式抓取競爭對手法源資訊公司法學資料庫50多萬筆資料，新北地院判處七法共同創辦人郭榮彥與謝復雅分別四年、二年有期徒刑。法源及七法今上午均發出聲明。法源指出，本案是國內少見對於資料庫業者權益保護之案件，具有指標性意義。透過法院闡明的見解，未來將可作為資料庫業者遵循之依據，維護市場公平交易的秩序；七法則強調，對判決結果表示遺憾，將會提起上訴。

法源指出，本案自發生四年多以來，法源公司都沒有於公開管道或社群媒體發表任何意見，目的就是為了不干擾全案司法程序之進行，法源公司尊重法院之判決，感謝法院伸張正義，還給法源公司一個公道。

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此外，法源公司並沒有壟斷資料。任何人（如：植根法律網…等其他業者）都可以從政府公開的管道合法蒐集法規資料，而本案法源公司受侵害的資料，是三十餘年來由專業團隊蒐集、整理、分析、加值、編寫而來，並透過「法源法律網」網站，於市場上提供法學資料檢索服務。

法源強調，本案是七法公司利用爬蟲程式每日持續至法源公司之「法源法律網」爬取「全部」法規資料，並充為己身資料庫之內容。自偵查至審理之過程中，Lawsnote資料庫內皆仍存有大量自「法源法律網」所爬取（重製）之資料。

七法公司由創辦人郭榮彥署名發出聲明表示，此案爭點是2019年間，本公司開發初期，以自動化程式取得法源網站部分法規沿革資料，雖著作權法第九條明定法律及命令不得為著作權法之標的，然法源公司主張該資料經其再編輯，具著作權保護性質。法院一審採納檢察官見解，認定該等沿革資料具原創性，構成著作。對此見解，本公司認為尚有討論空間，將續行法律程序，除維護自身權益外，也避免法令資料由單一私人企業所壟斷。

七法指出，本次判決所涉之重製行為範圍僅限於2018年至2019年間，並非供現行產品使用。本公司目前旗下所有產品，其中所包含之所有法學資料，包含法規沿革，皆完全來自政府主管機關，並經本公司法學資料團隊整理與交付，Lawsnote 目前所有服務所提供之所有資料，均未涉及任何侵權行為，亦未採用任何來自法源公司之資料。

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