雲檢警破獲大型愷他命製毒工廠 查獲黑市價逾億元毒品、4男起訴

雲林地檢署破獲台西鄉一處大型愷他命製毒工廠，檢方將4男提起公訴。（圖由雲林地檢署提供）

2025/06/26 13:35

〔記者李文德／雲林報導〕雲林地檢署日前偵辦有製毒集團在雲林縣台西鄉設立愷他命製毒工廠，經檢警數月蒐證，更於今年2、5月執行搜索，並將紀姓男子等4人逮捕歸案，今（26）日檢方偵查終結，依毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例，提起公訴。

檢警查出，43歲紀男前年底邀請37歲林男、45歲劉男、36歲葉男在雲林台西某處民宅成立愷他命製毒工廠，由紀男提供毒品原料、製毒教戰手冊、製作工具給3人製作。完成後的成品經過分裝後，3人依照紀男指示將毒品送至指定地點交付。紀男更是偶爾請製毒廠定期回報製作成品數量，劉男3人更是會通報短缺多少器具。

請繼續往下閱讀...

雲林地檢署接獲情資後，由檢察官廖易翔指揮調查局桃園市調查處、桃園市警察局桃園警分局與雲林縣警察局台西分局組成專案小組，經數月行動蒐證與跟監，今年2月及5月間前往雲林、台中、台北等地執行搜索，並在台西製毒工廠起獲純值淨重195公斤的愷他命，黑市價值破億元。

檢方指出，截至2024年12月底，根據販毒手冊紀載，4人累計已經製造販售超過712公斤，黑市價值超過4億元，紀男等4人從中獲利不法得總計超過1500萬元。

檢方表示，本件製毒工廠內部設施齊全、化學原料充足，規模堪稱「地下化工廠」。全案日前終結將4人以毒品危害防制條例第4條第3項之製造第三級毒品、組織犯罪防制條例第3條第1項之發起、參與犯罪組織等罪嫌，提起公訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

雲林地檢署破獲台西鄉一處大型愷他命製毒工廠，檢方將4男提起公訴。（圖由雲林地檢署提供）

雲林地檢署破獲台西鄉一處大型愷他命製毒工廠，檢方將4男提起公訴。（圖由雲林地檢署提供）

雲林地檢署破獲台西鄉一處大型愷他命製毒工廠，檢方將4男提起公訴。（圖由雲林地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法