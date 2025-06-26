為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    指導博士住院醫師「建立性的滿足」 博士妻抓狂求償200萬

    黃姓醫師在南部某教學醫院擔任主任，趁指導旗下住院醫師攻讀博士學位，竟從師生情發展為婚外情。（情境照）

    黃姓醫師在南部某教學醫院擔任主任，趁指導旗下住院醫師攻讀博士學位，竟從師生情發展為婚外情。（情境照）

    2025/06/26 13:26

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在南部某教學醫院黃姓主任指導女博士住院醫師撰寫論文時，兩人從研究室搞到床上，建立起「性的滿足」長達2年，後來住院醫師想分手，黃姓主任勾勾纏不肯放手，被依「職場騷擾及違反校園專業倫理」向院方申訴，調查案成立後，黃姓主任的博士妻子得知此事，怒向小三提告求償200萬元，女醫師喊冤，仍被法官判賠30萬元。

    判決指出，黃姓醫師在歐洲某大學取得博士學位，與同樣擁有博士學位的妻子結婚逾20年，黃姓醫師學成歸國，在南部某教學醫院擔任科室主任時指導女住院醫師攻讀博士學位，兩人從師生情演化為婚外情，還會互傳示愛簡訊。

    女住院醫師向黃撒嬌：「不可以天天做愛啦。我們還有很多事情要忙，留在裡面不會不舒服。」黃則回覆：「我們沒有天天做愛喔，我喜歡看妳的影片，做愛是健康的喔。」還強調「我們的關係，其實很大一部分是建立在性的滿足，這可能是因為我們在熱戀」。

    2024年間，女住院醫師想結束這段不倫戀，但黃姓主任醫師不肯放手，女住院醫師受不了他一直「糾糾纏」，向院方提出「職場騷擾及違反校園專業倫理」申訴，院方調查屬實成立，但兩人婚外情也因而曝光，黃妻得知丈夫偷吃下屬，氣得向女住院醫師提告求償200萬元。

    高雄地方法院審理時，女住院醫師喊冤，自稱是被害人、不是加害人，且院方調查報告也呈現自己受到黃姓主任醫師騷擾，不應賠錢給黃妻；但法官檢視兩人對話紀錄，發現女住院醫師確實和黃姓主任醫師有過一段長達2年的不倫戀，已侵害到配偶權益，因此她應賠30萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播