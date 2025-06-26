指導博士住院醫師「建立性的滿足」 博士妻抓狂求償200萬

黃姓醫師在南部某教學醫院擔任主任，趁指導旗下住院醫師攻讀博士學位，竟從師生情發展為婚外情。（情境照）

2025/06/26 13:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在南部某教學醫院黃姓主任指導女博士住院醫師撰寫論文時，兩人從研究室搞到床上，建立起「性的滿足」長達2年，後來住院醫師想分手，黃姓主任勾勾纏不肯放手，被依「職場騷擾及違反校園專業倫理」向院方申訴，調查案成立後，黃姓主任的博士妻子得知此事，怒向小三提告求償200萬元，女醫師喊冤，仍被法官判賠30萬元。

判決指出，黃姓醫師在歐洲某大學取得博士學位，與同樣擁有博士學位的妻子結婚逾20年，黃姓醫師學成歸國，在南部某教學醫院擔任科室主任時指導女住院醫師攻讀博士學位，兩人從師生情演化為婚外情，還會互傳示愛簡訊。

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女住院醫師向黃撒嬌：「不可以天天做愛啦。我們還有很多事情要忙，留在裡面不會不舒服。」黃則回覆：「我們沒有天天做愛喔，我喜歡看妳的影片，做愛是健康的喔。」還強調「我們的關係，其實很大一部分是建立在性的滿足，這可能是因為我們在熱戀」。

2024年間，女住院醫師想結束這段不倫戀，但黃姓主任醫師不肯放手，女住院醫師受不了他一直「糾糾纏」，向院方提出「職場騷擾及違反校園專業倫理」申訴，院方調查屬實成立，但兩人婚外情也因而曝光，黃妻得知丈夫偷吃下屬，氣得向女住院醫師提告求償200萬元。

高雄地方法院審理時，女住院醫師喊冤，自稱是被害人、不是加害人，且院方調查報告也呈現自己受到黃姓主任醫師騷擾，不應賠錢給黃妻；但法官檢視兩人對話紀錄，發現女住院醫師確實和黃姓主任醫師有過一段長達2年的不倫戀，已侵害到配偶權益，因此她應賠30萬元，可上訴。

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