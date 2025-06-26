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    北投警許哲豪化身「尋人高手」 警政署頒發績優殊榮

    北投分局員警許哲豪多次完成尋人任務。（記者王冠仁翻攝）

    北投分局員警許哲豪多次完成尋人任務。（記者王冠仁翻攝）

    2025/06/26 11:59

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局北投分局員警許哲豪，堪稱是北投地區的「尋人高手」，過去曾多次幫助走失長者、失智者、身障者與家人重逢，去年度更尋獲10件失蹤人口案。警政署昨天頒發全國失蹤人口查尋工作績優獎給許員，肯定他人飢己飢、人溺己溺的為民服務精神。

    北投分局今天表示，許哲豪從警17年，目前在長安派出所任職，他去年度尋獲失蹤人口達10件，此次獲警政署頒發全國失蹤人口查尋工作績優獎，並獲得「全國尋人高手」的殊榮。

    許哲豪表示，北投地區幅員廣闊，兼具都市與郊區特色，轄內有許多醫療機構、養護機構及觀光景點，如陽明山、地熱谷及北投公園等，因此不乏年長者、身心障礙者或遊客在不慎情況下走失，導致失蹤案件時有所聞。

    面對失蹤者，往往因其年幼、年老或患有身心障礙，無法清楚說明姓名、住址或親屬資訊，只能依靠他們零碎的描述，甚至表情與肢體語言來判斷線索，並透過查訪、比對資料及使用各項內政部警政資源進行查找。不僅需要細心與耐性，更需以同理心看待，確保其人身安全，同時安撫其情緒與不安。

    許哲豪還說，每當協助失蹤者順利返家，看到家屬淚眼盈眶地擁抱失而復得的親人時，內心總有說不出的感動與成就感。

    北投分局也呼籲，民眾外出若發現有需要幫助的長者，請撥打110報案，警方將立即到場處理；民眾家中有高齡長輩或需要照顧之人，請保持在視線範圍之內，也可在他們身上配戴可辨識身分之配件、縫製家屬聯繫方式在衣物上或至社會局申請防走失愛心手鍊，如走失方可迅速聯繫。

    北投分局員警許哲豪多次完成尋人任務。（記者王冠仁翻攝）

    北投分局員警許哲豪多次完成尋人任務。（記者王冠仁翻攝）

    北投分局員警許哲豪（右）獲頒全國失蹤人口查尋工作績優獎。（記者王冠仁翻攝）

    北投分局員警許哲豪（右）獲頒全國失蹤人口查尋工作績優獎。（記者王冠仁翻攝）

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