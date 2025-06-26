喝醉無照騎車自摔送醫 初犯求緩刑 法官不准：政府宣導已久

與友喝酒無照騎機車返家途中自摔受傷，南投地院判刑4個月上訴，自稱初犯、家有2孩要扶養，求緩刑被駁回。（記者陳鳳麗攝）

2025/06/26 12:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣52歲蔡姓男子與友人喝酒，喝醉無照騎機車回家自摔受傷被送醫，酒測值超高，南投地院法官判刑4個月，蔡男上訴求緩刑，南投地院第二審合議庭駁回，法官認為他與友歡聚喝酒後騎車，難認有情堪憫恕，且漠視我國禁止酒後駕車的政策宣導，法治觀念薄弱，有執行刑罰的必要，故不宣告緩刑。

蔡姓男子去年12月下旬某日凌晨，在草屯某舒壓會館內飲用威士忌酒後，無駕照騎重型機車要返家，喝得太醉自摔被民眾報案送醫，警方在醫院對蔡男實施吐氣酒精濃度測試，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升1.14毫克。

請繼續往下閱讀...

南投地院法官以「駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上」罪名，處有期徒刑4個月，若易科罰金折合12萬元。蔡男不服上訴，指他是初犯，而且讓在場的人幫忙報警，符合自首條件，而他有兩個孩子要扶養，希望能給予緩刑。

南投地院第二審合議庭駁回緩刑的要求，法院認為警方到醫院時，「已發覺」蔡男酒駕，酒測值超高，且是與友人聚會飲酒後騎乘機車，難認有何情堪憫恕之處。政府對於酒後駕車動輒造成人身傷亡及家庭破碎，早已廣為宣傳切勿酒後駕車，蔡男犯罪情狀，並沒有用最低刑度猶嫌過重之處。

法官也說，蔡男雖坦承犯行，但漠視我國禁止酒後駕車的政策宣導，罔顧用路人之生命、身體安全仍騎車上路，法治觀念薄弱，緩刑之宣告，恐難達矯正、警惕之效。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法