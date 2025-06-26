熟女一夜情昏頭?遊柬埔寨幫男伴帶行李 入境台灣遭查獲藏600萬海洛因

英國籍女子從柬埔寨挾毒闖關被查獲。（資料照）

2025/06/26 12:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕英國籍38歲熟女DUR CIGDEM到柬埔寨旅遊時，第二天晚上在酒吧結識國籍不詳的男子「Jimmy」，兩人約好一起來台灣玩，但「Jimmy」爽約，D女幫他帶行李來台，過海關時被查獲挾帶2.5公斤、市價逾600萬元海洛因，由於運輸一級毒品可處無期徒刑或死刑，但法官考量D女未造成危害，依法減刑後，判她應在台灣服刑16年後再驅逐出境。

判決指出，去年4月12日，DUR CIGDEM從英國倫敦希斯洛機場搭乘馬來西亞航空班機，前往柬埔寨金邊市，在金邊待了一個禮拜後，4月19日從金邊搭飛機抵達台灣，入境小港機場時，被海關人員查覺有異，經打開隨身背包檢查，發現背包夾層裡有一個黑色包包，內藏2.5公斤、市價逾600萬元海洛因。

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DUR CIGDEM被逮後否認挾毒闖關，辯稱她也不曉得黑色包包怎麼會出現在她的背包裡，此時，「Jimmy」傳訊給D女，說：「當你在廁所時我在你的行李中放了一樣東西」，D女拿出簡訊，指自己抵達金邊的第二天在酒吧被「Jimmy」搭訕，兩人之後幾天都膩在一起，還一起相約來台灣玩，沒想到出發時，「Jimmy」爽約，讓她先飛來台灣再跟她會合，自己也不曉得背包裡被「Jimmy」放了毒品。

高雄地方法院審理時，D女堅稱自己不知情，但法官發現，即使D女曾經將行李箱及Jimmy的黑色背包，短暫放在飯店大廳，但「Jimmy」很難於「片刻間，先割開黑色包包，將3包袋裝海洛因藏入不同隔層，再逐一以針線縫合隔層」，因此認定D女是知道自己背包裡有「Jimmy」的黑色包包，加上D女也坦承聽過不能隨便幫別人帶東西入境到其他國家，及聽過有人受託帶毒品入境到其他國家的事。

法官認為，「Jimmy」傳送給D女的「當你在廁所時，我在你的行李中放了一樣東西」訊息，與實際情形並不相符，這則訊息應是D女經海關查獲毒品後，「Jimmy」或其他共犯為了迴護她而刻意傳送的訊息，考量毒品未流入市面即被查獲，依法減刑後，判她應在台灣服刑16年後再驅逐出境，可上訴。

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