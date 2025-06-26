三重傳天坑吞砂石車 新北市應變小組進駐監控

新北市三重一處建案工地前，今天驚傳天坑吞沒一輛砂石車，由於年初三重才傳出建案施工意外，釀成兩棟民宅大樓倒塌，市政府EOC進駐監控。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/26 11:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重今天上午驚傳砂石車墜落塌陷路面，數十噸重的砂石車被吞沒，由於今年1月同樣在三重才傳出一處建案因施工不慎釀成損鄰，衍生民宅倒塌拆除事件，市政府應變小組緊急啟動機制，要求三重區公所、工務局派員進駐，會同專業技師評估坍陷面積及工程有無違失，並對未取得許可及通行證的砂石車開罰，該工程也緊急停工。

三重警分局今天上午9時許獲報，三重區龍門路一處住宅大樓興建工地，工作人員進行出土工程，停放路旁一輛砂石車突路面塌陷導致翻覆，幸未造成人員受傷；初步評估，塌陷坑洞約長寬約20X6公尺，市政府緊急應變中心正聯繫專業技師，前往評估中，工程目前暫時停工。

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警方除派遣線上警力趕往該處協助交通疏導，同步通知三重區公所，由養工處等權責單位進行後續處置；由於年初三重才發生建案施工，釀成民宅倒塌，新北市政府緊急應變中心EOC也啟動，派員到場了解；目前側翻傾倒的砂石車，責由業者自行聯繫拖吊車輛排除。

新北市三重一處建案工地前，驚傳天坑吞沒一輛砂石車；坑洞長寬約20乘以6公尺。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重一處建案工地前，今天驚傳天坑吞沒一輛砂石車，由於年初三重才傳出建案施工意外，釀成兩棟民宅大樓倒塌，警方趕往交通疏導。（記者吳仁捷翻攝）

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