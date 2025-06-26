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    墾丁水豚毒殺案震驚各界 警方調查疑與動保檢舉有關

    墾丁鹿兒島園區內人氣水豚「口水」與「牛奶糖」 。（鹿兒島園區提供）

    墾丁鹿兒島園區內人氣水豚「口水」與「牛奶糖」 。（鹿兒島園區提供）

    2025/06/26 11:44

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁鹿兒島園區內人氣水豚「口水」與「牛奶糖」6月7日慘遭毒殺。警方今指出，園區負責人柯先生懷疑事件與先前動保檢舉有關，已通報動保機關，擴大調閱監視器全力緝凶。

    恆春警方調查，事發當日13時許，園區員工發現「口水」與「牛奶糖」突然癱軟失去意識，緊急送往動物醫療中心搶救，無奈牛奶糖於送醫途中死亡，口水於6月13日傷重不治。成大毒物檢測中心6月24日公布結果，確認兩隻水豚死於毒物混合引發的劇毒反應。柯先生透露，園區於5月23日及26日曾遭匿名檢舉，控訴水豚數量減少及屍體處理不當，懷疑此次毒殺與檢舉者有關。

    園區負責人柯先生痛心表示，「口水」與「牛奶糖」是園區最具人氣的明星動物，深受遊客喜愛，此事件不僅重創園區，也引發對動物安全的憂慮。他強調：「今天受害的是水豚，明天可能危及遊客或員工！」園區已提供監視器畫面及相關證據予警方，並呼籲民眾提供線索，盼揪出兇手，避免類似悲劇重演。

    恆春分局表示，已依《動物保護法》第25-1條規定，將本案通報動保機關，並持續擴大調閱週邊監視器，鎖定可疑人士。該法明定，使用藥物或槍械致多隻動物死亡者，可處1年至5年有期徒刑，併科50萬至500萬元罰金，主管機關並得公告違規者姓名及違法事實。警方呼籲民眾切勿以身試法，強調將嚴查到底。

    這起毒殺案震驚社會，園區內外瀰漫悲傷氛圍。柯先生表示，將全面強化園區安全措施，確保其他動物及遊客安全，並計畫舉辦悼念活動緬懷兩隻水豚。園區也盼社會大眾關注動物保護議題，若發現可疑線索，請立即聯繫恆春分局或動保處，共同守護動物權益，讓兇手無所遁形。

    墾丁水豚毒殺案震驚各界 。（鹿兒島園區提供）

    墾丁水豚毒殺案震驚各界 。（鹿兒島園區提供）

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