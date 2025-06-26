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    首頁　>　社會

    爛醉男撞死貧困攤販肇逃 警速逮回送辦羈押

    那姓男子酒駕撞死林姓攤商肇逃，肇事車頭明顯凹陷。（記者吳仁捷翻攝）

    那姓男子酒駕撞死林姓攤商肇逃，肇事車頭明顯凹陷。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/06/26 11:07

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市海山警分局24日獲報華江三路傳出車禍，一名林姓水果攤商倒地，頭部重創緊急送醫，警方在6小時內在五股區查獲爛醉的那姓男子，酒測數值達0.3mg/l，遭撞的貧苦林男搶救一天不治，那嫌被裁定羈押，警方依過失致死偵辦，沒入車輛、吊銷駕照。

    海山警分局24日凌晨6時許，巡邏途經華江三路，發現一部疑遭撞擊的普重機車及倒臥路旁的騎士林男；經調閱附近監視器影像，確認林男係遭一輛黑色休旅車追撞後，駕駛未報案隨即肇事逃離，54歲林男經送醫救治，因腦部受到重擊，搶救一天仍不治。

    專案小組以車追人6小時內在五股逮獲43歲肇事那姓男子，酒測值達0.30mg/L，爛醉家中，警方當場逮捕，查扣肇事休旅車，發現車頭凹陷，採證後與撞擊機車痕跡吻合。

    那男清醒後，供稱自己是業務員，辯稱從萬華喝酒後，下華江橋，想上快速道路回五股，但對撞擊過程完全沒印象；遭撞枉死的林男在新埔市場擔任攤商，家境清寒，家屬難以接受家中經濟支柱驟逝噩耗，哀慟不已，檢警今日將相驗釐清死因。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    被撞的機車橫在車道上。（記者吳仁捷翻攝）

    被撞的機車橫在車道上。（記者吳仁捷翻攝）

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